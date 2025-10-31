Ne pánikolj! Ezek a boltok nyitva lesznek november 1-jén

Október 31-én, csütörtökön még érvényben van az üzletek ünnepi nyitvatartása, de holnap, november 1-jén a legtöbb bolt zárva lesz. Mivel a mindenszentek idén péntekre esik, ez a mai nap az utolsó lehetőség a bevásárlásra, mécsesek és virágok beszerzésére.

Mindenszentek miatt ünnepi nyitvatartás van érvényben

Ünnepi nyitvatartás november 1-je előtt – ma még mindent elintézhetsz

A nagyobb áruházláncok – így az Auchan, Tesco, Lidl, Aldi, Penny, Spar és Interspar – november 1-jén, pénteken zárva lesznek, mivel mindenszentek munkaszüneti nap. Hosszú hétvége ugyan nem lesz, de a boltzár így is sokakat meglephet. A mai napra emiatt jelentős forgalom várható az üzletekben és a virágárusoknál – olvasható a mindmegette.hu oldalán.

Mely üzletek lehetnek nyitva mindenszentek napján?

A boltzár nem vonatkozik minden vállalkozásra. November 1-jén is nyitva lehetnek azok a kisboltok, ahol maga a tulajdonos vagy családtagja dolgozik. Emellett nyitva tartanak:

benzinkutak shopjai (pl. Spar Express, Fresh Corner),

éjjel-nappalik,

virágboltok ,

, dohányboltok,

ügyeletes gyógyszertárak.

Településenként változhat a nyitvatartás, érdemes előre tájékozódni.

Forgalom, parkolás és temetőlátogatás a megyében

November 1-jén és 2-án megnövekedett forgalomra kell számítani a temetők környékén. A rendőrség és az önkormányzatok fokozott jelenléttel segítik a közlekedést. A legtöbb temető meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat, és több helyen behajtási korlátozás is érvényben lesz.

Komárom-Esztergom vármegyei temetők nyitvatartása:

Komárom: Október 31. és november 2. között a három köztemető (Komáromi, Szőnyi, Koppánymonostori) 7:30–20:00 között látogatható. Behajtási tilalom van érvényben

Tatabánya: A Síkvölgyi, Újbánhidai, Újtelepi és Felsőgallai temetők 6:00–21:00 között vannak nyitva. Gépkocsival csak a Síkvölgyibe lehet behajtani

Esztergom: A Belvárosi, Szentgyörgymezői és Kertvárosi temetők nonstop, azaz 0–24 órában látogathatók november 2-áig

Dorog: A temető hosszabbított nyitvatartással működik, parkolni a 10-es út mentén és a környező utcákban lehet

Tata: A piacon már megjelentek a mécsesek és koszorúk, 1200–10 000 Ft közötti árakkal. A természetes, közepes méretű koszorúk a legkeresettebbek

