október 31., péntek

Farkas névnap

15°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Niytvatartás

33 perce

Ne pánikolj! Ezek a boltok nyitva lesznek november 1-jén

Címkék#mindenszentek nap#áruházlánc#mécses

Holnap mindenszentek napja lesz, ma még nyitva vannak a boltok. Az ünnepi nyitvatartás miatt azonban érdemes már október 31-én elintézni a bevásárlást és a temetőlátogatást.

Kemma.hu

Október 31-én, csütörtökön még érvényben van az üzletek ünnepi nyitvatartása, de holnap, november 1-jén a legtöbb bolt zárva lesz. Mivel a mindenszentek idén péntekre esik, ez a mai nap az utolsó lehetőség a bevásárlásra, mécsesek és virágok beszerzésére.

Mindenszentek miatt ünnepi nyitvatartás van érvényben
Mindenszentek miatt ünnepi nyitvatartás van érvényben
Fotó: wavebreakmedia / Forrás: Shutterstock

Ünnepi nyitvatartás november 1-je előtt – ma még mindent elintézhetsz

A nagyobb áruházláncok – így az Auchan, Tesco, Lidl, Aldi, Penny, Spar és Interspar – november 1-jén, pénteken zárva lesznek, mivel mindenszentek munkaszüneti nap. Hosszú hétvége ugyan nem lesz, de a boltzár így is sokakat meglephet. A mai napra emiatt jelentős forgalom várható az üzletekben és a virágárusoknál – olvasható a mindmegette.hu oldalán.

Mely üzletek lehetnek nyitva mindenszentek napján?

A boltzár nem vonatkozik minden vállalkozásra. November 1-jén is nyitva lehetnek azok a kisboltok, ahol maga a tulajdonos vagy családtagja dolgozik. Emellett nyitva tartanak:

  • benzinkutak shopjai (pl. Spar Express, Fresh Corner),
  • éjjel-nappalik,
  • virágboltok,
  • dohányboltok,
  • ügyeletes gyógyszertárak.

Településenként változhat a nyitvatartás, érdemes előre tájékozódni.

Forgalom, parkolás és temetőlátogatás a megyében

November 1-jén és 2-án megnövekedett forgalomra kell számítani a temetők környékén. A rendőrség és az önkormányzatok fokozott jelenléttel segítik a közlekedést. A legtöbb temető meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat, és több helyen behajtási korlátozás is érvényben lesz.

Komárom-Esztergom vármegyei temetők nyitvatartása:

  • Komárom: Október 31. és november 2. között a három köztemető (Komáromi, Szőnyi, Koppánymonostori) 7:30–20:00 között látogatható. Behajtási tilalom van érvényben
  • Tatabánya: A Síkvölgyi, Újbánhidai, Újtelepi és Felsőgallai temetők 6:00–21:00 között vannak nyitva. Gépkocsival csak a Síkvölgyibe lehet behajtani
  • Esztergom: A Belvárosi, Szentgyörgymezői és Kertvárosi temetők nonstop, azaz 0–24 órában látogathatók november 2-áig
  • Dorog: A temető hosszabbított nyitvatartással működik, parkolni a 10-es út mentén és a környező utcákban lehet
  • Tata: A piacon már megjelentek a mécsesek és koszorúk, 1200–10 000 Ft közötti árakkal. A természetes, közepes méretű koszorúk a legkeresettebbek

Kapcsolódó cikkeink:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu