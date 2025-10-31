1 órája
Ne pánikolj! Ezek a boltok nyitva lesznek november 1-jén
Holnap mindenszentek napja lesz, ma még nyitva vannak a boltok. Az ünnepi nyitvatartás miatt azonban érdemes már október 31-én elintézni a bevásárlást és a temetőlátogatást.
Október 31-én, csütörtökön még érvényben van az üzletek ünnepi nyitvatartása, de holnap, november 1-jén a legtöbb bolt zárva lesz. Mivel a mindenszentek idén péntekre esik, ez a mai nap az utolsó lehetőség a bevásárlásra, mécsesek és virágok beszerzésére.
Ünnepi nyitvatartás november 1-je előtt – ma még mindent elintézhetsz
A nagyobb áruházláncok – így az Auchan, Tesco, Lidl, Aldi, Penny, Spar és Interspar – november 1-jén, pénteken zárva lesznek, mivel mindenszentek munkaszüneti nap. Hosszú hétvége ugyan nem lesz, de a boltzár így is sokakat meglephet. A mai napra emiatt jelentős forgalom várható az üzletekben és a virágárusoknál – olvasható a mindmegette.hu oldalán.
Mely üzletek lehetnek nyitva mindenszentek napján?
A boltzár nem vonatkozik minden vállalkozásra. November 1-jén is nyitva lehetnek azok a kisboltok, ahol maga a tulajdonos vagy családtagja dolgozik. Emellett nyitva tartanak:
- benzinkutak shopjai (pl. Spar Express, Fresh Corner),
- éjjel-nappalik,
- virágboltok,
- dohányboltok,
- ügyeletes gyógyszertárak.
Településenként változhat a nyitvatartás, érdemes előre tájékozódni.
Forgalom, parkolás és temetőlátogatás a megyében
November 1-jén és 2-án megnövekedett forgalomra kell számítani a temetők környékén. A rendőrség és az önkormányzatok fokozott jelenléttel segítik a közlekedést. A legtöbb temető meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat, és több helyen behajtási korlátozás is érvényben lesz.
Komárom-Esztergom vármegyei temetők nyitvatartása:
- Komárom: Október 31. és november 2. között a három köztemető (Komáromi, Szőnyi, Koppánymonostori) 7:30–20:00 között látogatható. Behajtási tilalom van érvényben
- Tatabánya: A Síkvölgyi, Újbánhidai, Újtelepi és Felsőgallai temetők 6:00–21:00 között vannak nyitva. Gépkocsival csak a Síkvölgyibe lehet behajtani
- Esztergom: A Belvárosi, Szentgyörgymezői és Kertvárosi temetők nonstop, azaz 0–24 órában látogathatók november 2-áig
- Dorog: A temető hosszabbított nyitvatartással működik, parkolni a 10-es út mentén és a környező utcákban lehet
- Tata: A piacon már megjelentek a mécsesek és koszorúk, 1200–10 000 Ft közötti árakkal. A természetes, közepes méretű koszorúk a legkeresettebbek
