Szigor jön: a NAV most a veszteséges cégekre vadászik

A veszteséges működés mögött nem mindig piaci nehézségek állnak – legalábbis ezt tapasztalja mostanában a NAV. A hatóság célkeresztjébe kerültek azok a vállalkozások, amelyek hosszú ideje mutatnak ki veszteséget, ám a háttérben gyakran eltitkolt bevételek húzódnak meg.

A NAV ellenőrei egyre gyakrabban lepleznek le olyan vállalkozásokat, amelyek mesterségesen mutatnak veszteséget

Fotó: jd8 / Forrás: Shutterstock

Évek óta tart a NAV fokozott figyelme

A hivatal tapasztalatai szerint sok esetben nem a gazdasági környezet okolható a tartós veszteségért, hanem az, hogy az érintett cégek egyszerűen nem számláznak le minden bevételt. Az értékesítésekről nem állítanak ki nyugtát, így torz képet mutatnak a működésükről. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem nézi ezt jó szemmel: már a vizsgálatok elején ideiglenes biztosítási intézkedéseket hoznak, hogy megvédjék a költségvetési érdekeket – tájékoztat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága.

A legutóbbi esetekben egy virágüzlet és egy villamossági kereskedés bukott le, miután kiderült, hogy a könyvelésük nem tükrözi a valóságot. A vállalkozások végül elfogadták a revizorok megállapításait, és több mint 12 millió forintot fizettek be a költségvetésbe.

Nemcsak a könyvelés lehet trükkös

A NAV ősszel is folytatta célzott ellenőrzéseit, különösen Komárom-Esztergom vármegyében. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hentesüzletek is górcső alá kerültek: a nyugtaadás, a pénztárgépek szabályos használata és az alkalmazottak bejelentése is a vizsgálat része volt. A nyári időszakban hasonlóan átfogó kontroll zajlott a vendéglátóhelyeken, fesztiválokon és taxiállomásokon is, ahol szintén gyakori volt a szabálytalanság.