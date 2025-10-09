Hatalmas segítség a NAV-tól, így csökkentenék a vállalatok adminisztrációs terhét

Október 15-én indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) egy közös előadás-sorozatot, vállalkozásoknak, könyvelőknek és szakmai érdeklődőknek. A céljuk, hogy a vállalkozások adminisztrációs terhét csökkentsék.

Erre készül a NAV és az MKIK közösen

A NAV és az MKIK együttműködése

Az előadások hibrid formában valósulnak, majd meg, vagyis személyesen és online is rész lehet rajtuk venni. Az eseménysorozat első állomásán az adóhivatal szakértői bemutatják be az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatát – írta a VG.hu.

