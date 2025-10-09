1 órája
Hatalmas segítség a NAV-tól, így csökkentenék a vállalatok adminisztrációs terhét
Ez most nagyon nagy segítséget lehet vállalkozásoknak és könyvelőknek. A NAV és az MKIK közösen egy előadás sorozat szerveznek, szakértőkkel.
Október 15-én indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) egy közös előadás-sorozatot, vállalkozásoknak, könyvelőknek és szakmai érdeklődőknek. A céljuk, hogy a vállalkozások adminisztrációs terhét csökkentsék.
A NAV és az MKIK együttműködése
Az előadások hibrid formában valósulnak, majd meg, vagyis személyesen és online is rész lehet rajtuk venni. Az eseménysorozat első állomásán az adóhivatal szakértői bemutatják be az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatát – írta a VG.hu.
Több kérdésnek mi magunk is utána néztünk
Elindult a családi adócsökkentés kiszámítását segítő weboldal. Ahogyan arról korában beszámoltunk, október 1-től a három vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelem adót fizetniük. És a családok többi pénzügyi terhének csökkentése érdekében egy online felületet is létrehoztak a családi adócsökkentés hivatalos oldalával.
Sokkal könnyebb lett a tájékozódás: elindult a családi adócsökkentés hivatalos weboldala
És mi is utána néztünk, hogy pontosan mit kell tudnod és tenned a a háromgyerekes anyák adómentességéhez. És a legegyszerűbben pont az ONYA alkalmazáson keresztül lehet beadni a kérvényt. A NAV azt is elárulta hogyan.
Elindult a háromgyerekes anyák adómentessége, itt vannak a legfontosabb tudnivalók
De nem ezek az egyetlen adószabályok, amiknek utána néztünk. Ebben az időszakban több lomtalanítás és garázsvásár is szokott lenni ezért megkérdeztük, hogyan tudod adómentesen eladni a portékád, és hogy mik a garázsvásár szabályai. Itt a szakértő válasza.
Lomtalanítástól a garázsvásárig: kell adót fizetni az eladáskor?