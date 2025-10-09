október 9., csütörtök

1 órája

Hatalmas segítség a NAV-tól, így csökkentenék a vállalatok adminisztrációs terhét

Címkék#Nemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)#nav#MKIK#Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Ez most nagyon nagy segítséget lehet vállalkozásoknak és könyvelőknek. A NAV és az MKIK közösen egy előadás sorozat szerveznek, szakértőkkel.

Kemma.hu

Október 15-én indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) egy közös előadás-sorozatot, vállalkozásoknak, könyvelőknek és szakmai érdeklődőknek. A céljuk, hogy a vállalkozások adminisztrációs terhét csökkentsék. 

Erre készül a NAV és az MKIK közösen
Fotó: Nagy Béla / Forrás: MW

A NAV és az MKIK együttműködése

Az előadások hibrid formában valósulnak, majd meg, vagyis személyesen és online is rész lehet rajtuk venni. Az eseménysorozat első állomásán az adóhivatal szakértői bemutatják be az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatát – írta a VG.hu.

Több kérdésnek mi magunk is utána néztünk

Elindult a családi adócsökkentés kiszámítását segítő weboldal. Ahogyan arról korában beszámoltunk, október 1-től a három vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelem adót fizetniük. És a családok többi pénzügyi terhének csökkentése érdekében egy online felületet is létrehoztak a családi adócsökkentés hivatalos oldalával. 

És mi is utána néztünk, hogy pontosan mit kell tudnod és tenned a a háromgyerekes anyák adómentességéhez. És a legegyszerűbben pont az ONYA alkalmazáson keresztül lehet beadni a kérvényt. A NAV azt is elárulta hogyan.

De nem ezek az egyetlen adószabályok, amiknek utána néztünk. Ebben az időszakban több lomtalanítás és garázsvásár is szokott lenni ezért megkérdeztük, hogyan tudod adómentesen eladni a portékád, és  hogy mik a garázsvásár szabályai. Itt a szakértő válasza.

 

 

 

