1 órája
Lebukott a mosószerbiznisz, újabb helyen csapott le a NAV
Az interneten minidg nagyon kell figyelni mit honnan vásárolsz. A NAV ellenőrei most egy tisztítószer bizniszt kapcsoltak le, ahol több száz liternyi silány mennyiségű árut találtak.
A NAV Komárom-Esztergom megyei adóellenőrei online találtak egy eladót, aki különböző márkájú, Ariel, Jar, Lenor mosó- és tisztítószereket kínált eladásra. Az ellenőrök próbavásárlást végeztek, kifizették és át is vették a termékeket, de sem számlát, sem nyugtát nem kaptak.
Mosószerre csapott le a NAV
A pénzügyőrök ezután az eladót otthonában ellenőrizték, és összesen 515 liter hamis tisztítószert találtak. Megállapították, hogy a termékek mind silány minőségű hamisítványok. A hamis tisztítószerek egészségügyi kockázatot jelenthetnek, veszélyeztetik a fogyasztókat, hátrányba hozzák a jogkövető kereskedőket, és kárt okoznak a költségvetésnek is.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal lefoglalta a termékeket, és iparjogvédelmi jogsértés miatt indított eljárást az eladó ellen. Emellett a nyugta- és számlaadási kötelezettség megszegése miatt is felelnie kell, ami akár milliós bírságot is jelenthet.
