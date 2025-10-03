október 3., péntek

NAV

28 perce

Lebukott a mosószerbiznisz, újabb helyen csapott le a NAV

Címkék#csalás#Nemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)#nav#hamisítás

Az interneten minidg nagyon kell figyelni mit honnan vásárolsz. A NAV ellenőrei most egy tisztítószer bizniszt kapcsoltak le, ahol több száz liternyi silány mennyiségű árut találtak.

Kemma.hu

A NAV Komárom-Esztergom megyei adóellenőrei online találtak egy eladót, aki különböző márkájú, Ariel, Jar, Lenor mosó- és tisztítószereket kínált eladásra. Az ellenőrök próbavásárlást végeztek, kifizették és át is vették a termékeket, de sem számlát, sem nyugtát nem kaptak.

NAV
Több mint 500 liter hamis mosószert talált a NAV
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Mosószerre csapott le a NAV

A pénzügyőrök ezután az eladót otthonában ellenőrizték, és összesen 515 liter hamis tisztítószert találtak. Megállapították, hogy a termékek mind silány minőségű hamisítványok. A hamis tisztítószerek egészségügyi kockázatot jelenthetnek, veszélyeztetik a fogyasztókat, hátrányba hozzák a jogkövető kereskedőket, és kárt okoznak a költségvetésnek is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal lefoglalta a termékeket, és iparjogvédelmi jogsértés miatt indított eljárást az eladó ellen. Emellett a nyugta- és számlaadási kötelezettség megszegése miatt is felelnie kell, ami akár milliós bírságot is jelenthet.

Az ellenőrök lefoglalták a termékeket
Forrás:  Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A NAV ellenőrei az M1-es autópályán füleltek le egy droggal furikázó bolgár férfit. Drogozott vezetés közben a díler. A férfi ellen fegyházbüntetést és kiutasítást kért az ügyészség. A járművezető szokatlan testtartásával került fókuszba.

 

