Elég egy nyugta nélküli vásárlás, és máris bukhatod az egész ünnepi forgalmat

A Mindenszentek és a Halloween közeledtével nemcsak a mécsesek és a koszorúk jelennek meg a boltokban, hanem a NAV ellenőrzés is egyre gyakoribbá válik. Az őszi ünnepekhez kapcsolódó szezonális termékeket árusító vállalkozások számíthatnak fokozott figyelemre.

A NAV ellenőrzései Halloween és Mindenszentek idején a virágárusokat, jelmezkölcsönzőket és szezonális kereskedőket is érintik

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Komárom-Esztergom vármegyében is ellenőriznek

A NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a következő napokban kiemelten vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, valamint a jelmezkölcsönzőket. Az adóellenőrök ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű működését, továbbá az alkalmazottak bejelentését. Fontos kiemelni, hogy a közzétett információ nem zárja ki, hogy más típusú vállalkozásoknál is lehetnek ellenőrzések.

A NAV ellenőrzés súlyos bírságot is hozhat

A szabálytalankodó vállalkozók akár többmilliós bírságot is kockáztatnak. Az igazolatlan eredetű áruk miatt egymillió forintos, míg a nyugtaadás vagy a dolgozók bejelentésének elmulasztása esetén akár kétmillió forintos bírság is kiszabható. A hivatal még az üzlet ideiglenes bezárását is elrendelheti – legfeljebb tizenkét nyitvatartási napra.