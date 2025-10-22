október 22., szerda

Elég egy nyugta nélküli vásárlás, és máris bukhatod az egész ünnepi forgalmat

Címkék#ünnep#virágárus#NAV#Mindenszentek

Koszorúk, mécsesek, jelmezek – az őszi ünnepekhez kapcsolódó árusítás ilyenkor csúcsra jár. A NAV ellenőrzés most fokozottan érinti a szezonális kereskedőket, és komoly bírság is lehet a vége, ha valaki nem tartja be a szabályokat.

Kemma.hu

A Mindenszentek és a Halloween közeledtével nemcsak a mécsesek és a koszorúk jelennek meg a boltokban, hanem a NAV ellenőrzés is egyre gyakoribbá válik. Az őszi ünnepekhez kapcsolódó szezonális termékeket árusító vállalkozások számíthatnak fokozott figyelemre.

A NAV ellenőrzései Halloween és Mindenszentek idején a virágárusokat, jelmezkölcsönzőket és szezonális kereskedőket is érintik.
A NAV ellenőrzései Halloween és Mindenszentek idején a virágárusokat, jelmezkölcsönzőket és szezonális kereskedőket is érintik.
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

Komárom-Esztergom vármegyében is ellenőriznek

A NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a következő napokban kiemelten vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, valamint a jelmezkölcsönzőket. Az adóellenőrök ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű működését, továbbá az alkalmazottak bejelentését. Fontos kiemelni, hogy a közzétett információ nem zárja ki, hogy más típusú vállalkozásoknál is lehetnek ellenőrzések.

A NAV ellenőrzés súlyos bírságot is hozhat

A szabálytalankodó vállalkozók akár többmilliós bírságot is kockáztatnak. Az igazolatlan eredetű áruk miatt egymillió forintos, míg a nyugtaadás vagy a dolgozók bejelentésének elmulasztása esetén akár kétmillió forintos bírság is kiszabható. A hivatal még az üzlet ideiglenes bezárását is elrendelheti – legfeljebb tizenkét nyitvatartási napra.

Korábban virágüzlet és csempészcigi is fennakadt a rostán

Nem példa nélküli az őszi szigor. Október közepén egy virágüzlet és egy villamossági bolt is lebukott, mert nem tüntettek fel minden bevételt a könyvelésükben – több mint 12 millió forintot kellett befizetniük a költségvetésbe. Egy másik esetben, az M1-esen a pénzügyőrök több mint 2000 doboz csempészcigarettát találtak tésztás dobozok alá rejtve – a sofőr akár 8 milliós büntetésre is számíthat.

 

