1 órája
Zsolt és Becca mindenkit meglepett - Házasság első látásra
Na ez tényleg első látásra történt: Becca és Zsolt, a Házasság első látásra egyik kedvenc párja, még csak néhány napja érkeztek haza nászútjukról. Amire viszont senki sem számított, hogy a hivatalos összeköltözésük előtt, máris Rebeka lakásán töltötték azt éjszakájukat.
A nászút végeztével is komoly az összhang
Becca újdonsült férje, Zsolt, egy rövid videós bejelentkezésen tudatta a világgal: annyira hiányoztak egymásnak, hogy nem tudtak várni a hivatalos összeköltözésig: Rebeka lakásán töltötték az éjszakát. Az álompár serényen tervezgeti a jövőjét, és problémának nyoma sincs.
Egyáltalán nem aggódom semmi miatt, a harmónia az működik
- jegyezte meg Zsolt, miközben az ágyba kapott reggelijét fogyasztgatta.
Elmondásuk alapján, a nászúton annyi program volt, hogy alig volt idejük egymásra, de most már sokkal inkább el tudnak mélyülni egymás gondolataiban, és ez lesz a valódi éles helyzet. Bíznak benne, hogy minden csúcs szuper lesz, és várják az elkövetkező időszakot.