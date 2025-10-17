Zsolt és Becca mindenkit meglepett - Házasság első látásra

Na ez tényleg első látásra történt: Becca és Zsolt, a Házasság első látásra egyik kedvenc párja, még csak néhány napja érkeztek haza nászútjukról. Amire viszont senki sem számított, hogy a hivatalos összeköltözésük előtt, máris Rebeka lakásán töltötték azt éjszakájukat.

Házasság első látásra: a nászút után nem állhatott semmi közéjük

Forrás: TV2/ Házasság első látásra

A nászút végeztével is komoly az összhang

Becca újdonsült férje, Zsolt, egy rövid videós bejelentkezésen tudatta a világgal: annyira hiányoztak egymásnak, hogy nem tudtak várni a hivatalos összeköltözésig: Rebeka lakásán töltötték az éjszakát. Az álompár serényen tervezgeti a jövőjét, és problémának nyoma sincs.

Egyáltalán nem aggódom semmi miatt, a harmónia az működik

- jegyezte meg Zsolt, miközben az ágyba kapott reggelijét fogyasztgatta.

Elmondásuk alapján, a nászúton annyi program volt, hogy alig volt idejük egymásra, de most már sokkal inkább el tudnak mélyülni egymás gondolataiban, és ez lesz a valódi éles helyzet. Bíznak benne, hogy minden csúcs szuper lesz, és várják az elkövetkező időszakot.