Jön a teljes napfogyatkozás, ezt még a magyarok is látni fogják

Igazán ritka esemény a teljes napfogyatkozás, utoljára 1999. augusztusában láthatunk ilyen csodát az égen, de már nem kell sokat várni a következőre. 2026. augusztus 12-én jön a következő égi jelenség, ami Magyarországról is megfigyelhető lesz.

Bár teljes takarás nem következik be hazánkban, Nyugat-Magyarországon a Nap nagy része eltűnik a Hold mögött. Sopron környékén a korong mintegy 80 százalékát fedi el a Hold, Győrben körülbelül 73 százalék, Budapesten 56–64 százalék, míg Debrecen térségében nagyjából 40 százalék lesz a takarás mértéke – írta a startlap.hu.

A csúcspont az Atlanti-óceán északi térségében várható, de a legszerencsésebbek Spanyolországban, Izlandon vagy a nyugati mediterrán térségben figyelhetik meg a teljes fázist.