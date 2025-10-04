3 órája
Jön a teljes napfogyatkozás, ezt még a magyarok is látni fogják
Percre pontosan tudjuk már mikor tűnik el a Nap és, hogy ki hol menyit lát majd belőle. Az előző teljes napfogyatkozás több mint két évtizede volt.
Igazán ritka esemény a teljes napfogyatkozás, utoljára 1999. augusztusában láthatunk ilyen csodát az égen, de már nem kell sokat várni a következőre. 2026. augusztus 12-én jön a következő égi jelenség, ami Magyarországról is megfigyelhető lesz.
Ennyit láthatsz majd a napfogyatkozásból
Bár teljes takarás nem következik be hazánkban, Nyugat-Magyarországon a Nap nagy része eltűnik a Hold mögött. Sopron környékén a korong mintegy 80 százalékát fedi el a Hold, Győrben körülbelül 73 százalék, Budapesten 56–64 százalék, míg Debrecen térségében nagyjából 40 százalék lesz a takarás mértéke – írta a startlap.hu.
A csúcspont az Atlanti-óceán északi térségében várható, de a legszerencsésebbek Spanyolországban, Izlandon vagy a nyugati mediterrán térségben figyelhetik meg a teljes fázist.
A pontos időt is tudjuk
Budapesten a részleges fogyatkozás 19:22-kor kezdődik, 19:56-kor tetőzik, és 20:01-kor ér véget.
Mi is az a napfogyatkozás?
Hold ilyenkor a Föld és a Nap közé kerül, és árnyékot vet bolygónkra – a látvány pedig szinte földöntúli. Sokan ilyenkor hátborzongató összeesküvés-elméleteket szőnek, pedig ez nem katasztrófa, nem világvége, „csak” egy csillagászati jelenség, mégis minden alkalommal milliókat foglalkoztat.
Szeptember elején pedig szintén egy különleges látványban volt részünk, amelyet Tatáról kivételes módon is meg lehetett figyelni. Ekkor volt a teljes holdfogyatkozás, több szempontból sem volt mindennapi ez a totális fogyatkozás.
