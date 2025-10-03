október 3., péntek

49 perce

Magyar pénz kvíz: csak a magyarok 10%-a tudja hibátlanul kitölteni!

Címkék#kvízünk#próba#forint#kvíz#bankjegy#érme

Ez a műveltségi kvíz igazi csemege a forint szerelmeseinek. Csak a legjobb szemű játékosok tudják hibátlanul kitölteni a műveltségi kvíz feladványait!

Varga Panna

A forint érméi és bankjegyei mindennap ott lapulnak a zsebünkben, de vajon mennyire figyelünk fel a részleteikre? Ez a magyar pénz kvíz apró motívumok, számrészletek és színek alapján teszi próbára az agyad: ki tudod találni, melyik magyar érme vagy bankjegy rejtőzik a képen? Ez a műveltségi kvíz nemcsak szórakoztató játék, hanem az agyat is megtornássza. 

műveltségi kvíz
Műveltségi kvíz - felismered a pénzt egy részletről?
Forrás: https://promotions.hu/orszagos/helyi-hirek/

Ez a magyar pénz kvíz éppen arra hív, hogy figyelj közelebbről! Nem az egész érmét vagy bankjegyet mutatjuk, csak egy apró szegletét, egy számrészletet vagy egy motívum töredékét. A te feladatod, hogy kitaláld: vajon melyik pénzről van szó? A forint érme felismerése és a magyar papírpénz felismerés közben az is kiderül, mennyire segít a sikerben a logikai intelligencia és a részletek iránti érzékenység.

Játék közben nemcsak a szemedet élesítheted, hanem rájöhetsz, mennyi rejtett szépség van a forintban, amit eddig talán észre sem vettél. Mutatjuk a kérdéseket - te pedig próbálj meg minél több helyes választ adni! Kérdések között akadnak könnyebbek, de olyan általános kérdések is, amelyek komolyabb gondolkodást igényelnek.

Lehet, hogy elsőre könnyűnek tűnik, de a forint érme felismerése nem mindig egyszerű, főleg ha csak egy apró részletet kapsz belőle. Ugyanez igaz a magyar papírpénz felismerés kihívására is - hiszen nem biztos, hogy azonnal beugrik, melyik történelmi alak vagy minta darabja van a képen.

1.
Ebből a részletből felismered, melyik magyar érme lehet?
2.
Melyik magyar érme ez?
3.
Kétféle színből áll: külső része aranyos, belül ezüstös. Melyik érme?
4.
Melyik papírpénz ez?
5.
Melyik papír pénzen virít ez a arckép?
6.
Ki szerepel a bankjegyen?
7.
Melyik magyar érme ez?
8.
Melyik ezüstös érme lehet ez?
9.
Barna-lila tónusú bankjegy, jobb oldalt történelmi vár motívuma. Melyik?
10.
Melyik papír pénz lehet ez?

Pontozási rendszer: Műveltségi kvíz

  • 0–3 pont: Pénzkezdő  - Neked még jobban oda kell figyelned az apró részletekre!
  • 4–7 pont: Érmekereső  - Jó szemed van, de néhány részlet még kifogott rajtad.
  • 8–10 pont: Numizmatikai zseni  - Hibátlanul ismered a magyar pénzeket, téged nem lehet átverni!
