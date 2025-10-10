Nemcsak pótol, inspirál – stílusos kézprotézisek a Dante's Workshopból

Mekkora kellemetlenséget okoz, ha egy térd vagy egy könyök fáj, mégis mennyivel nagyobb kihívás, ha valaki egy vagy több végtagját veszítette el. A művégtagok fejlesztése ezért nem csupán technológiai kérdés, hanem az emberi méltóság visszaadása is. A Dante’s Workshop bebizonyította, hogy a protézis lehet egyszerre funkcionális és stílusos.

Egyre többen választanak stílusos művégtagot.

Forrás: dantesworkshop.com

Egy filmes műhely, ami valódi életet változtat meg

A veszprémi Dante’s Workshop elsősorban filmekhez és reklámokhoz készít látványos kellékeket, propokat – de egy különleges megkeresés új irányba vitte a csapatot.

Nem vagyunk orvosi segédeszköz-gyártók, de a dizájn, a megjelenés és a technológia terén szerzett tapasztalatunk segített abban, hogy megalkossuk a saját művégtag-prototípusunkat

mondta el Balázs, a műhely munkatársa.

A feladat egy olyan műkéz megalkotása volt, amely nemcsak praktikus, hanem filmszerű is. A kész prototípus annyira különlegesre sikerült, hogy sokan csak „Terminátor-kéznek” nevezik. A csapat most a végleges fém szerkezetű műkar elkészítésén dolgozik.

A VEOL cikkében megtudhatsz többet a T-800-as kézprotézisről, ami Henrietta álmát váltotta valóra.

3D nyomtatás és precíziós megmunkálás – így készül egy modern művégtag

A művégtag készítés első lépése a 3D modellezés. A Dante’s Workshop egy 3D nyomtatóval állította elő a prototípust, de a végleges verzióban fém alkatrészek, CNC megmunkálás és lézeres vágás is szerepet kapott.

A 3D modellezés csak egy szegmense annak, amit csinálunk – a végeredmény sokkal összetettebb. Ha kell, fémvázat készítünk, vagy épp torziós rugókat építünk be, hogy a kéz mozgása élethű legyen

magyarázta Balázs.

A technológia tehát nemcsak látványos, hanem pontos is. A műkéz ujjpercei például úgy mozognak, hogy a csukló mozdulataival irányíthatók legyenek, külső energiaforrás nélkül. Ezzel nemcsak természetes mozgást biztosítanak, hanem megelőzhetik a gerincproblémák kialakulását is – ami az egyik legnagyobb kihívás a protézist viselők számára.

Nem sci-fi, hanem valós segítség

Bár a kiborg szó gyakran a filmekhez köthető, a valóságban a robotikus protézisek nem a jövő embereit, hanem a jelen hőseit segítik.

A technológia fejlődésével ma már léteznek olyan műlábak és műkarok, amelyek nemcsak esztétikusak, de könnyűek és tartósak is. A művégtag árak természetesen típusonként eltérnek, és sokan nem is tudják, hogy bizonyos esetekben létezik művégtag finanszírozás, illetve támogatott protézisprogram.

Balázs elárulta, hogy bár műlábat még nem készítettek, ha ilyen megrendelést kapnak probléma nélkül tudják teljesíteni, hiszen a láb jóval egyszerűbb mechanikákat használ a kéznél. Noha egy sportos életmódra, futásra szánt láb protézis elkészítése izgalmas kihívás lehet még nekik is.