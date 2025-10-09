október 9., csütörtök

Program

51 perce

Táncra perdül Szomód – érkezik az őszi Musikfest!

Címkék#Dr Schmidtmayer Richárd#Gyereknek lenni de jó#RépaRetekMogyoró#Szomód 800#Werischwarer Heimatwerk Hagyományőrző Egyesület#gyerekműsora#program#fesztivál#Szomódi Fúvószenekar

Izgalmas program vár Szomódon a hétvégén. Idén immár XIX. alkalommal rendezik meg a Musikfest im Herbst őszi zenei fesztivált október 10–12. között!

Kemma.hu

A háromnapos Musikfest im Herbst őszi zenei fesztivál a szomódi Tájházban várja a látogatókat színes, zenés, táncos és kulturális programokkal, finom sváb ételekkel, italokkal és igazi közösségi hangulattal. 

Forrás:  beküldött

Musikfest im Herbst programja:

A fesztivál pénteken, október 10-én veszi kezdetét

  • 9:00 órától a RépaRetekMogyoró interaktív gyerekműsora szórakoztatja a legkisebbeket („Gyereknek lenni de jó!”),
  • 10:00 órától pedig Dr. Schmidtmayer Richárd, a múzeumigazgató-régész-történész tart előadást „Szomód 800” címmel.

Szombaton (október 11.) délután 15:00 órakor a német nemzetiségi gyermek tánccsoportok találkozójával folytatódik a programsorozat,

  • 19:00 órakor pedig megnyílik a kapu a zenés estére, ahol fellépnek: a Szomódi Fúvószenekar, a Werischwarer Heimatwerk Hagyományőrző Egyesület, a Fliegende Zöpfe, valamint a hangulatfelelős zenekarok: 5 Dörfler és Die Lausbuben.
    A helyszínen kézműves vásár is várja az érdeklődőket.

A vasárnapi (október 12.) programok a hagyományokhoz híven német énekes szentmisével kezdődnek 14:00 órakor a Szomódi Szent Jakab Apostol-templomban, majd

  • 15:00 órakor a Musikfest hivatalos megnyitója következik a Szomódi Fúvószenekarral és számos vendégfellépővel: Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör, Baji Német Nemzetiségi Tánccsoport, Die Lausbuben, Szomódi Dalkör, Német Nemzetiségi Tánccsoport Vértestolna, Szomorer Jungs

A Szomódi Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Edelweiss Német Hagyományőrző Egyesület szeretettel hív és vár mindenkit, aki szeretne belecsöppenni a sváb hagyományok, a zene és a közösség varázsába!

 

