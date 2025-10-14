41 perce
Jön az őszi mini vakáció – mutatjuk, mikor lesz a hosszú hétvége októberben
Az október közepi hosszú hétvégére érdemes már most elkezdeni a tervezést. A négynapos pihenőt ugyanis egy munkaszüneti nap teszi majd lehetővé, amely sokak számára remek alkalom lesz kikapcsolódásra és feltöltődésre.
Az idei október ismét hoz egy várva várt pihenőt a dolgozóknak: a hónap közepén egy munkaszüneti napnak köszönhetően négynapos hosszú hétvégére számíthatunk. Bár halottak napja idén hétvégére esik, a nemzeti ünnep köré szervezett szünet így is remek alkalom lesz kikapcsolódásra, családi programokra vagy akár egy rövidebb utazásra – igaz, előtte egy szombaton dolgozni is kell.
Munkaszüneti nap köré szervezett hosszú hétvége
Október 23-án, csütörtökön tartjuk a nemzeti ünnepet, amely hivatalos munkaszüneti nap Magyarországon. Ezt követi október 24-e, péntek, mint áthelyezett pihenőnap, majd október 25–26-án (szombaton és vasárnap) jön a megszokott hétvége. Ennek köszönhetően négynapos szünet vár mindenkire, amit szabadság kivétele nélkül élvezhetünk ki. A hosszú hétvége ráadásul egybeesik az iskolai őszi szünet kezdetével is, amely október 23. és november 2. között összesen 11 nap pihenőt jelent a diákoknak és a pedagógusoknak – írja a penzcentrum.hu oldala.
Mikor kell ledolgozni az áthelyezett pihenőnapot?
A négynapos pihenőért cserébe egy szombaton munkába kell állni: október 24-ét október 18-án dolgozzuk le. Bár a szombati munkanap sokak számára kényelmetlen, ennek köszönhetően nem kell szabadságot kivenni a hosszabb kikapcsolódás érdekében. Az ilyen előre ledolgozott napok rendszeresek hazánkban: például májusban is szombaton kellett munkába menni, hogy a május 1-jei hosszú hétvége zavartalanul telhessen.
Hosszú hétvégék és munkaszüneti napok az év végéig
Az októberi hosszú hétvégét követően is érdemes figyelni a munkaszüneti napokat: decemberben például december 24-e is áthelyezett pihenőnap lesz, amit december 13-án kell ledolgozni. Cserébe karácsonykor háromnapos ünnep vár mindenkit december 24. és 26. között. A 2026-os év is jól indul majd, hiszen január 1-je (csütörtök) munkaszüneti nap lesz, január 2-a pedig áthelyezett pihenőnapként ad még egy extra szabadnapot, amit január 10-én dolgozunk le.
Ha a négynapos pihenőt nemcsak otthoni feltöltődéssel, hanem élménydús kirándulással is kihasználnád, Komárom-Esztergom vármegyében rengeteg különleges hely vár rád. Akár természetközeli sétát, akár történelmi felfedezőtúrát keresel, az őszi táj minden korosztály számára tartogat meglepetéseket.
Íme néhány kihagyhatatlan úti cél a hosszú hétvégére:
- Tatai Öreg-tó és Angolkert: klasszikus vízparti séta és madárles romantikus parkkal kiegészítve.
- Fényes-tanösvény: pallósétány a lápvilág fölött, családos kirándulásra tökéletes.
- Turul és Szelim-barlang (Tatabánya): ikonikus panoráma és legendás barlang rövid túrával.
- Esztergomi Vaskapu-hegy: lenyűgöző kilátás a Dunakanyarra, akár egy délutáni séta keretében is.
- Tardosi lombkorona-tanösvény: különleges élmény a fák koronái között, könnyű túraútvonalakkal.
- Vitányvár: rejtőzködő középkori rom a Vértes mélyén, rövid erdei túrával.
- János-forrás: csendes, hűsítő erdei menedékhely, ideális pihenőpont családdal vagy barátokkal.
- Monostori erőd (Komárom): történelmi időutazás Közép-Európa legnagyobb újkori erődjében.
- Kopasz-hegy: kevésbé ismert, de lenyűgöző kilátóhely Tatabánya közelében.
Legyen szó egy rövid sétáról, egy egész napos túráról vagy akár egy családi kirándulásról, a vármegye őszi tájai most különösen varázslatos arcukat mutatják – érdemes kihasználni a hosszú hétvégét arra, hogy felfedezd őket.
