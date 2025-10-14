Jön az őszi mini vakáció – mutatjuk, mikor lesz a hosszú hétvége októberben

Az idei október ismét hoz egy várva várt pihenőt a dolgozóknak: a hónap közepén egy munkaszüneti napnak köszönhetően négynapos hosszú hétvégére számíthatunk. Bár halottak napja idén hétvégére esik, a nemzeti ünnep köré szervezett szünet így is remek alkalom lesz kikapcsolódásra, családi programokra vagy akár egy rövidebb utazásra – igaz, előtte egy szombaton dolgozni is kell.

A munkaszüneti napnak köszönhetően idén is négynapos hosszú hétvége vár ránk októberben

Fotó: csikiphoto / Forrás: Shutterstock

Munkaszüneti nap köré szervezett hosszú hétvége

Október 23-án, csütörtökön tartjuk a nemzeti ünnepet, amely hivatalos munkaszüneti nap Magyarországon. Ezt követi október 24-e, péntek, mint áthelyezett pihenőnap, majd október 25–26-án (szombaton és vasárnap) jön a megszokott hétvége. Ennek köszönhetően négynapos szünet vár mindenkire, amit szabadság kivétele nélkül élvezhetünk ki. A hosszú hétvége ráadásul egybeesik az iskolai őszi szünet kezdetével is, amely október 23. és november 2. között összesen 11 nap pihenőt jelent a diákoknak és a pedagógusoknak – írja a penzcentrum.hu oldala.

Mikor kell ledolgozni az áthelyezett pihenőnapot?

A négynapos pihenőért cserébe egy szombaton munkába kell állni: október 24-ét október 18-án dolgozzuk le. Bár a szombati munkanap sokak számára kényelmetlen, ennek köszönhetően nem kell szabadságot kivenni a hosszabb kikapcsolódás érdekében. Az ilyen előre ledolgozott napok rendszeresek hazánkban: például májusban is szombaton kellett munkába menni, hogy a május 1-jei hosszú hétvége zavartalanul telhessen.