Állatmentés

1 órája

Muflonmentés a Vértesben: életet mentettek az erdészek +videó

Címkék#Vértes#erdész#muflonkos#erdő#állatmentés

Különleges esethez riasztották a Vérteserdő Zrt. munkatársait: két muflonkos akadt össze a szarvával az erdőben. Az egyik állat már a kimerülés határán volt, de az erdészeknek végül sikerült megmenteniük mindkettőt.

Kemma.hu

A természetben időről időre előfordulnak különös, néha drámai helyzetek, amelyekben az állatok emberi segítség nélkül nem tudnak megmenekülni. A Vérteserdő Zrt. munkatársai ezúttal két bajba jutott muflonkos mentésében vettek részt, akik a szarvuknál akadtak össze az erdőben.

muflonkos mentés a Vértesben
Muflonkos mentése zajlott a Vértesben
Forrás: Getty Images/Illusztráció

Muflonkos mentés a Vértesben: videón az állatmentés

A Vérteserdő Zrt. beszámolója szerint az esetet egy figyelmes erdőjáró jelentette be, aki két, egymás szarvába akadt muflonkost talált az erdőben. A szakemberek azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a „szétválasztó műveletet”.

A bejegyzés szerint a muflonoknál nemcsak a párzási időszakban (berregéskor) fordul elő, hogy a hímek összemérik erejüket, hanem az év más szakaszaiban is gyakori a küzdelem a rangsorért. A különleges, csavarodó szarvalakulás miatt azonban ezek a harcok olykor veszélyes fordulatot vehetnek – ahogy most is történt.

A mentés sikeres volt: a kisebbik kos már a kimerülés határán volt, de az erdészeknek hála újra erőre kapott, majd követte társát az erdőbe.

A Vérteserdő Zrt. felhívta a figyelmet arra is, hogy ha valaki hasonló helyzetet lát az erdőben – akár muflonokkal, gímszarvasokkal vagy dámokkal –, semmiképp se avatkozzon közbe. Az ilyen beavatkozások szakszerűtlenül súlyos sérülést okozhatnak embernek és állatnak egyaránt. Ilyen esetben mindig a helyi vadászatra jogosultat vagy erdészt kell értesíteni.

A mentésről a videót ERRE A LINKRE kattintva is megtekintheti.

Nemrég a tatai diákok is hősök lettek

Október elején számoltunk be arról az esetről, amikor a TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 9.B diákjai éppen a tóparton vettek részt szabadtéri órán, amikor észrevették, hogy egy sétáló hölgy kutyája belecsúszott az Öreg-tó vízébe, és a magas partfal miatt nem tud kijutni.

A nyáron pedig egy nem mindennapi eset adott munkát a tűzoltóknak, amikor egy gödörbe zuhant szarvasmarha miatt kaptak riasztást.

 

