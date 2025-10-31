Muflonmentés a Vértesben: életet mentettek az erdészek +videó

A természetben időről időre előfordulnak különös, néha drámai helyzetek, amelyekben az állatok emberi segítség nélkül nem tudnak megmenekülni. A Vérteserdő Zrt. munkatársai ezúttal két bajba jutott muflonkos mentésében vettek részt, akik a szarvuknál akadtak össze az erdőben.

Muflonkos mentése zajlott a Vértesben

Muflonkos mentés a Vértesben: videón az állatmentés

A Vérteserdő Zrt. beszámolója szerint az esetet egy figyelmes erdőjáró jelentette be, aki két, egymás szarvába akadt muflonkost talált az erdőben. A szakemberek azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a „szétválasztó műveletet”.

A bejegyzés szerint a muflonoknál nemcsak a párzási időszakban (berregéskor) fordul elő, hogy a hímek összemérik erejüket, hanem az év más szakaszaiban is gyakori a küzdelem a rangsorért. A különleges, csavarodó szarvalakulás miatt azonban ezek a harcok olykor veszélyes fordulatot vehetnek – ahogy most is történt.

A mentés sikeres volt: a kisebbik kos már a kimerülés határán volt, de az erdészeknek hála újra erőre kapott, majd követte társát az erdőbe.

A Vérteserdő Zrt. felhívta a figyelmet arra is, hogy ha valaki hasonló helyzetet lát az erdőben – akár muflonokkal, gímszarvasokkal vagy dámokkal –, semmiképp se avatkozzon közbe. Az ilyen beavatkozások szakszerűtlenül súlyos sérülést okozhatnak embernek és állatnak egyaránt. Ilyen esetben mindig a helyi vadászatra jogosultat vagy erdészt kell értesíteni.

