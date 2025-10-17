október 17., péntek

Hedvig névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korszerű fejlesztések

2 órája

Tesztüzemben az új technológia - környezetbarát útfelújítás Tata-Környe között

Címkék#Bencsik János#műanyaghulladék#útfelújítás

Különös megoldást választott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tata és Környe között egy nagyjából 100 méteres útszakaszt meglepő megoldással újított fel, amely amellett, hogy hatékony, még környezetbarát is. A műanyaghulladék által létrejött problémáinkra is megoldás lehet.

Petrovics Milán

Örömhírként fogadhatjuk az alábbiakat: Tata és Környe között egy útfelújítás történt, de nem is akármilyen. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ugyanis olyan megoldást választott, amely, ha beválik, megoldhatja a műanyaghulladék okozta problémákat is. 

műanyaghulladék
A műanyaghulladék sóderként való alkalmazása lehet a jövő 
Forrás: Bencsik János - A Tatai medencéért / Facebook

Műanyaghulladék az aszfalt alá! 

Úttörő fejlesztés zajlik Komárom-Esztergom vármegyében: a Tata és Környe közötti közút egyik rövid szakaszán a burkolat alaprétegébe műanyaghulladék-darálékot kevertek, ezzel kísérletezve egy környezetbarát és hosszabb élettartamú útburkolati megoldással.

A különleges projektet a Magyar Közút valósította meg, a módszer lényege pedig az, hogy az útalapba kevert műanyag részben kiváltja a sódert, és rugalmasabbá teszi a pályaszerkezetet. A nyári hónapokban kivitelezett, százméteres kísérleti szakasz első tapasztalatait Bencsik János országgyűlési képviselő és dr. Raisz Anikó államtitkár értékelte közösen.

Dr. Raisz Anikó elmondta: a folyóméterenként bekevert egy tonna műanyaghulladék révén olyan útalap jött létre, amely jobban ellenáll a teherforgalom okozta terhelésnek. Ez különösen fontos a Tatabánya–Környe Ipari Park térségében, ahol a napi forgalom kiemelkedően magas.

Az államtitkár szerint az eljárás nemcsak gazdasági, hanem környezeti szempontból is előremutató, hiszen a műanyag hulladék ily módon új életre kel, a talajba pedig nem juthat le, mivel kavicságy választja el a földtől, felülről pedig az aszfalt védi a levegőbe jutástól.

A fejlesztés jelenleg tesztüzemben működik, az elkövetkező hónapokban a Magyar Közút szakemberei figyelik majd, hogyan viseli a forgalom terhelését a műanyaggal kevert útalap. Ha a tapasztalatok kedvezőek lesznek, a módszert akár más útszakaszokon is alkalmazhatják a jövőben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu