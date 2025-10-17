Tesztüzemben az új technológia - környezetbarát útfelújítás Tata-Környe között

Örömhírként fogadhatjuk az alábbiakat: Tata és Környe között egy útfelújítás történt, de nem is akármilyen. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ugyanis olyan megoldást választott, amely, ha beválik, megoldhatja a műanyaghulladék okozta problémákat is.

A műanyaghulladék sóderként való alkalmazása lehet a jövő

Forrás: Bencsik János - A Tatai medencéért / Facebook

Műanyaghulladék az aszfalt alá!

Úttörő fejlesztés zajlik Komárom-Esztergom vármegyében: a Tata és Környe közötti közút egyik rövid szakaszán a burkolat alaprétegébe műanyaghulladék-darálékot kevertek, ezzel kísérletezve egy környezetbarát és hosszabb élettartamú útburkolati megoldással.

A különleges projektet a Magyar Közút valósította meg, a módszer lényege pedig az, hogy az útalapba kevert műanyag részben kiváltja a sódert, és rugalmasabbá teszi a pályaszerkezetet. A nyári hónapokban kivitelezett, százméteres kísérleti szakasz első tapasztalatait Bencsik János országgyűlési képviselő és dr. Raisz Anikó államtitkár értékelte közösen.

Dr. Raisz Anikó elmondta: a folyóméterenként bekevert egy tonna műanyaghulladék révén olyan útalap jött létre, amely jobban ellenáll a teherforgalom okozta terhelésnek. Ez különösen fontos a Tatabánya–Környe Ipari Park térségében, ahol a napi forgalom kiemelkedően magas.

Az államtitkár szerint az eljárás nemcsak gazdasági, hanem környezeti szempontból is előremutató, hiszen a műanyag hulladék ily módon új életre kel, a talajba pedig nem juthat le, mivel kavicságy választja el a földtől, felülről pedig az aszfalt védi a levegőbe jutástól.

A fejlesztés jelenleg tesztüzemben működik, az elkövetkező hónapokban a Magyar Közút szakemberei figyelik majd, hogyan viseli a forgalom terhelését a műanyaggal kevert útalap. Ha a tapasztalatok kedvezőek lesznek, a módszert akár más útszakaszokon is alkalmazhatják a jövőben.