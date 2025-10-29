Változás
Holnaptól egészen december közepéig módosul a vonatok menetrendje
December közepéig változások lesznek a győri fővonalon. Mutatjuk, miképp módosul a menetrend a MÁV karbantartási munkálatai miatt.
Karbantartási munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje módosulni fog október 30. és december 15 között. Mutatjuk, hogyan módosul a menetrend az érintett időszakban a MÁV tájékoztatása szerint.
Módosul a menetrend: így lehet közlekedni október végétől december közepéig
Karbantartási munkálatok miatt módosul a menetrend az elkövetkezendő hónapokban. Mutatjuk, hogyan változik a közlekedés a győri fővonalon december közepéig bezárólag.
- Október 30. és November 3. - December 12. között, hétfőtől szombatig Budapest-Kelenföld és Győr között közlekedik, Budapest-Déliből nem indul vonat Győrbe.
- Október 30./31. és November 3.-December 12. között (kivéve vasárnap éjszaka) Győrből Budapest-Kelenföldig közlekedik a vonat, a Déli pályaudvarra nem megy be.
- Október 31. és November 4. - December 13. között keddtől vasárnapig Budapest-Kelenföldről Győrbe megy, Komáromot érintve. A Déli pályaudvarról nem indul vonat.
- November 8. - December 7. között szombaton és vasárnap Budapest-Kelenföld és Győr között közlekedik. A Déli pályaudvarról nem indul vonat. Továbbá ezen időintervallum alatt Budapest-Déli és Budapest-Kelenföld között MÁVBUSZ jár.
