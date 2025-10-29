október 29., szerda

Nárcisz névnap

18°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

37 perce

Holnaptól egészen december közepéig módosul a vonatok menetrendje

Címkék#MÁV#győri fővonal#menetrend

December közepéig változások lesznek a győri fővonalon. Mutatjuk, miképp módosul a menetrend a MÁV karbantartási munkálatai miatt.

Kemma.hu

Karbantartási munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje módosulni fog október 30. és december 15 között. Mutatjuk, hogyan módosul a menetrend az érintett időszakban a MÁV tájékoztatása szerint.

módosul a menetrend
Módosul a menetrend október 30. és december 13. között 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Módosul a menetrend: így lehet közlekedni október végétől december közepéig

Karbantartási munkálatok miatt módosul a menetrend az elkövetkezendő hónapokban. Mutatjuk, hogyan változik a közlekedés a győri fővonalon december közepéig bezárólag.

  • Október 30. és November 3. - December 12. között, hétfőtől szombatig Budapest-Kelenföld és Győr között közlekedik, Budapest-Déliből nem indul vonat Győrbe.
  • Október 30./31. és November 3.-December 12. között (kivéve vasárnap éjszaka) Győrből Budapest-Kelenföldig közlekedik a vonat, a Déli pályaudvarra nem megy be.
  • Október 31. és November 4. - December 13. között keddtől vasárnapig Budapest-Kelenföldről Győrbe megy, Komáromot érintve. A Déli pályaudvarról nem indul vonat.
  • November 8. - December 7. között szombaton és vasárnap Budapest-Kelenföld és Győr között közlekedik. A Déli pályaudvarról nem indul vonat. Továbbá ezen időintervallum alatt Budapest-Déli és Budapest-Kelenföld között MÁVBUSZ jár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu