Miniszterelnöki oklevéllel köszöntötték a komáromi öregurat

Kilenc évtizednyi élet, tapasztalat és családi öröm bújik meg a Komáromban élő idős úr mosolya mögött. Otthonában köszöntötte fel Németh Józsefet a város polgármestere, Dr Molnár Attila, valamint Turi Ádám önkormányzati képviselő – tették közzé Komárom Facebook oldalán. Az ünnepeltnek miniszterelnöki emléklapot, ajándékkosarat adtak át, és személyesen is jókívánságaikat fejezték ki a jeles alkalomból.

Fotó: Tóth Anikó / Forrás: Komáromi Városmarketing Kft.

Aktív élet és miniszterelnöki elismerés

A 90 éves komáromi öregúr életét mindig is az aktivitás és a kíváncsiság jellemezte. Gépésztechnikusként dolgozott a MOL-nál egészen nyugdíjazásáig, és ma is minden nap mozog: szobabiciklizik az erkélyen, rendszeresen sétál, és figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi eseményeket. Feleségével együtt élnek a MOL városrészben, és számukra a legnagyobb öröm, hogy fiuk, unokáik és dédunokájuk minden héten meglátogatja őket.

