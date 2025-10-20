október 20., hétfő

Vendel névnap

11°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kitüntetés

1 órája

Miniszterelnöki oklevéllel köszöntötték a komáromi öregurat

Címkék#emléklap#jókívánság#oklevél

Nem mindennapi évszámot ünnepel a komáromi apóka: 90 éves lett. A jeles alkalomra miniszterelnöki emléklap is érkezett az ünnepeltnek.

Kemma.hu

Kilenc évtizednyi élet, tapasztalat és családi öröm bújik meg a Komáromban élő idős úr mosolya mögött. Otthonában köszöntötte fel Németh Józsefet a város polgármestere, Dr Molnár Attila, valamint Turi Ádám önkormányzati képviselő – tették közzé Komárom Facebook oldalán. Az ünnepeltnek  miniszterelnöki emléklapot,  ajándékkosarat adtak át, és személyesen is jókívánságaikat fejezték ki a jeles alkalomból.

Otthonában köszöntötte fel Németh Józsefet dr. Molnár Attila, valamint Turi Ádám önkormányzati képviselő. A jeles alkalomból miniszterelnöki oklevelet adtak át.
Otthonában köszöntötte fel Németh Józsefet dr. Molnár Attila, valamint Turi Ádám önkormányzati képviselő. A jeles alkalomból miniszterelnöki oklevelet adtak át. 
Fotó: Tóth Anikó / Forrás: Komáromi Városmarketing Kft.

Aktív élet és miniszterelnöki elismerés

A 90 éves komáromi öregúr életét mindig is az aktivitás és a kíváncsiság jellemezte. Gépésztechnikusként dolgozott a MOL-nál egészen nyugdíjazásáig, és ma is minden nap mozog: szobabiciklizik az erkélyen, rendszeresen sétál, és figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi eseményeket. Feleségével együtt élnek a MOL városrészben, és számukra a legnagyobb öröm, hogy fiuk, unokáik és dédunokájuk minden héten meglátogatja őket.

Tatabányai tanárok és orvos is miniszteri elismerő oklevelet kapott

2024-ben a nemzeti ünnepen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulójának alkalmából adományoztak állami kitüntetéseket és elismeréseket a Belügyminisztérium márványaulájában. Kelkó Balázs tűzoltó ezredes és dr. Madari Csaba rendőr ezredes Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A vármegyénkből két tatabányai tanár és egy orvos is miniszteri elismerő oklevél formájában kapott elismerést. Hogy pontosan kik kapták, arról itt írtunk

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu