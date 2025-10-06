Összefoglaló
1 órája
Mindent vitt az Által-éri flúgos futam: a hétvége legjobb fotói egy helyen
Ezúttal is megörökítettük, és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.
GALÉRIA: Képeken az Által-éri vízitúra (Fotók: Wierl Ádám)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Megnéztük a dorogi SzivárványhidatFotók: Feleki-Torma Marietta
GALÉRIA: Képeken az esztergomi Boralagút (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Chill terasz a Bokodi-hűtőtavon (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Ilyen volt a Nemzetközi Kutyakiállítás Komáromban (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
