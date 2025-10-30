október 30., csütörtök

Megemlékezés

50 perce

Fontos forgalmi változások Mindenszentekkor az oroszlányi temető környékén

Címkék#Mindenszentek#forgalmi változás#temető#oroszlány

Október végéhez közeledve Oroszlányban a városrendészet és a közlekedési hatóságok fokozott figyelemmel készülnek az idei megemlékezésre. Mindenszentek alkalmából, a sírkertek környékén várhatóan megnövekedett forgalom miatt ideiglenes forgalmi rend lép életbe, és külön buszjárat is indul a temetők megközelíthetőségének javítására.

Petrovics Milán

Az országban Mindenszentek és Halottak napja alkalmából sokan látogatják meg családtagjaik sírját. Oroszlányban a temetők közelében lévő füves területeken plusz parkolókat jelölnek ki, és amennyire lehet, a temető belső részét is megnyitják parkolás céljára. Erről a Városrendészeti Iroda vezetője, Lóczi Krisztián számolt be.

Mindenszentek
Mindenszentek napján változik a forgalmi rend 
Fotó: Fajsz Péter / Forrás:  Kemma.hu

Forgalmi változások Mindenszentekkor Oroszlányban

A vezető arra kérte a látogatókat, hogy lehetőség szerint gyalogosan vagy tömegközlekedéssel érkezzenek, és ügyeljenek a kihelyezett táblákra, a szabályos parkolásra. Emellett felhívták a figyelmet arra is, hogy este, amikor sötétedik, a temetőkben kevés a fény: zseblámpa javasolt, továbbá értékeiket ne hagyják látható helyen az autóban.

A város november elsején, 15:30 órától ökumenikus istentiszteletet és közös gyertyagyújtást tart a ravatalozónál, amelyre az egyházak képviselői, az Evangélikus Ének- és Zenekar, valamint Horváth Adrienn is meghívást kapott. Ezt követően bárki csatlakozhat az országos V. Mindenszenteki Mécsesgyújtáshoz. A könnyebb megközelítés érdekében „Temetői járat” néven külön busz indul 14:30-kor a VOLÁN-telepről, 17:30-kor pedig a visszaindulás a temetőtől.

A hatóságok türelmet és fokozott figyelmet kérnek a lakosságtól mind a gépjárművel érkezők, mind a gyalogosan vagy tömegközlekedéssel érkezők részére. A cél, hogy a megemlékezés zavartalan és méltóságteljes legyen.

 

