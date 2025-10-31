október 31., péntek

Őriznek minket

1 órája

Rendőrök és polgárőrök vigyáznak a mindenszentek biztonságára Tatán

A mindenszentek és halottak napja közeledtével Tatán, Bajon és Szomódon is fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak a temetők környékén. A hatóságok idén is a biztonságos megemlékezésért dolgoznak.

Kemma.hu

A rendőrség és a polgárőrség minden évben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Mindenszentek és a Halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban és biztonságban teljen. Az ünnepi időszakban jelentősen megnövekszik a forgalom a temetők körül, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek értékeikre és a közlekedés biztonságára. Ennek érdekében pedig a rendőrök a polgárőrökkel együtt vigyáznak a Mindenszentek biztonságára Tatán.

Forrás: Tata város/Facebook

Fokozott rendőri jelenlét a temetők környékén

Tata Város Facebook-oldalán tették közzé a hírt, hogy a rendőrség szerint a megemlékezés perceiben sajnos előfordulhatnak lopások: ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, vagy a parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat. Az év ezen időszakában a közúti forgalom is jelentősen megnő, miközben a nappalok rövidülnek és csökken a látótávolság.

Mindenszentek biztonsága: a láthatóság életet menthet

A gyalogosok és kerékpárosok számára különösen fontos, hogy fényvisszaverő mellényt vagy más láthatósági eszközt viseljenek. A rendőrség kéri a járművezetőket is, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket, valamint az utak mentén és buszmegállók közelében közlekedő embereket.

Tatai polgárőrök is segítik a munkát

A tatai polgárőrök idén november 4-ig segítik a rendőrség munkáját – civilben és egyenruhában egyaránt – a tatai, a baji és a szomódi temetőknél. Jelenlétük célja, hogy a temetőlátogatók nyugodtan és biztonságban emlékezhessenek elhunyt szeretteikre.

Minden, amit az idei halottak napi időszakról tudni érdemes

Mindenszentek környékén szebbnél szebb koszorúk hirdetik a temetőkben, sírokon: nem felejtettünk el titeket. Éppen ezért Tatabányán és Tatán is megnéztük a kínálatot, hogy milyen koszorúk fogynak leginkább és hogy milyenek is a 2025-ös koszorúárak. 

Minden évben, amikor az októberi szél lehűti a várost, és a temetőkben mécsesek gyúlnak, a krizantémok újra előtérbe kerülnek. Ez a virág nemcsak a megemlékezés jelképe, hanem a szereteté is. Megnéztük, mik a krizantémárak 2025-ben.

Hosszú évek után változik az ünnepi bevásárlások rendje: egy kormánydöntés értelmében november 1-jén is kinyithatnak az üzletek. A boltok nyitvatartása ezentúl rugalmasabban alakulhat, a kereskedők szabadon dönthetnek az ünnepi működésről a szomszédban. Cikkünkben a döntés hátterét is megmutatjuk és arról is beszámolunk, hogy Magyarországon ez kiknek kedvez.

