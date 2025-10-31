A rendőrség és a polgárőrség minden évben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Mindenszentek és a Halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban és biztonságban teljen. Az ünnepi időszakban jelentősen megnövekszik a forgalom a temetők körül, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek értékeikre és a közlekedés biztonságára. Ennek érdekében pedig a rendőrök a polgárőrökkel együtt vigyáznak a Mindenszentek biztonságára Tatán.

Rendőrök és polgárőrök vigyáznak a mindenszentek biztonságára Tatán

Fokozott rendőri jelenlét a temetők környékén

Tata Város Facebook-oldalán tették közzé a hírt, hogy a rendőrség szerint a megemlékezés perceiben sajnos előfordulhatnak lopások: ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, vagy a parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat. Az év ezen időszakában a közúti forgalom is jelentősen megnő, miközben a nappalok rövidülnek és csökken a látótávolság.

Mindenszentek biztonsága: a láthatóság életet menthet

A gyalogosok és kerékpárosok számára különösen fontos, hogy fényvisszaverő mellényt vagy más láthatósági eszközt viseljenek. A rendőrség kéri a járművezetőket is, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket, valamint az utak mentén és buszmegállók közelében közlekedő embereket.

Tatai polgárőrök is segítik a munkát

A tatai polgárőrök idén november 4-ig segítik a rendőrség munkáját – civilben és egyenruhában egyaránt – a tatai, a baji és a szomódi temetőknél. Jelenlétük célja, hogy a temetőlátogatók nyugodtan és biztonságban emlékezhessenek elhunyt szeretteikre.

