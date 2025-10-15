Így lesz tökéletes mikulásvirágod éveken át - néhány egyszerű tipp, és jövőre is virágba borul!

Bár a legtöbben csak decemberben gondolunk rá, ez a különleges növény nem csupán karácsonykor érdemli meg a figyelmet. A mikulásvirág gondozása azonban egy kis odafigyeléssel, nem is egy bonyolult feladat.

A mikulásvirágnak sok nemesítése is elérhető a piacokon

Forrás: Stars for Europe

Mikulásvirág: így marad sokáig gyönyörű a karácsony kedvenc növénye

A tartós mikulásvirág titka már a vásárlásnál eldől. A jó minőségű példány sűrű, egészséges lombozattal, élénk fellevelekkel és apró, zöldes virágbimbókkal rendelkezik a közepén. Érdemes elkerülni azokat a növényeket, amelyeknek hullik vagy sárgul a levele, esetleg huzatos helyen tartják őket az üzletben, mert a hideg már károsíthatta őket, még akkor is, ha ez elsőre nem látszik.

Hazaszállításkor különösen figyeljünk a hőmérsékletre, hiszen a mikulásvirág a meleg, trópusi Mexikóból származik. Ha 10-12 fok alá esik a hőmérséklet, a növény könnyen megfázik, ezért érdemes papírba vagy fóliába burkolni, mielőtt elindulnánk vele. Egy rövid út sem okoz gondot, ha meleg autóban utazik, de a hideg szél akár percek alatt visszafordíthatatlan kárt tehet benne.

Otthon a mikulásvirág a világos, meleg, de huzattól védett helyet kedveli a legjobban. Ideális számára a 15–22 fok közötti hőmérséklet, és jól érzi magát az ablakpárkányon is, amíg nem éri közvetlen hideg levegő. Bár szereti a fényt, ne tegyük közvetlenül radiátor vagy kandalló közelébe, mert a túlzott hő kiszárítja, levelei pedig gyorsan elhervadnak. Érdekesség, hogy bizonyos gyümölcsök – például az alma, a banán vagy a paradicsom – is árthatnak neki, mivel az általuk kibocsátott etiléngáz felgyorsítja a levelek hervadását.

Az öntözésnél a legfontosabb szabály a mértékletesség. A mikulásvirág nem szereti, ha áll a vízben, ezért mindig hagyjuk, hogy a földje kissé kiszáradjon két locsolás között. Akkor érdemes öntözni, ha a talaj 2–3 centiméter mélyen száraznak érződik, vagy ha a cserép könnyűnek tűnik. Használjunk szobahőmérsékletű vizet, és 15 perccel öntözés után öntsük le az alátétből a felesleget. A kisebb cserepes példányokat akár egy tál vízbe is be lehet rövid időre meríteni, hogy alulról egyenletesen szívják fel a nedvességet.