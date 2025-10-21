október 21., kedd

Luxus és csillogás

1 órája

A megfizethető luxus: ennyibe kerül egy éjszaka a tatai Michelin kulcsos hotelben

A tatai vár szomszédságában, az egykori Esterházy-birtok árnyékában áll az ország egyik legelbűvölőbb boutique hotelje. A Michelin kulcsot kiérdemlő Platán Manor egyszerre kínál nemzetközi színvonalat és meglepően elérhető árakat. Mutatjuk mennyit kell fizetni a tatai luxusért.

Kemma.hu

A Michelin Guide idei Michelin Keys válogatásában 13 magyarországi hotel kapott elismerést – köztük a tatai Platán Manor, amely a vidéki szállodák közül is kiemelkedett különleges hangulatával és személyre szabott vendéglátásával. A Michelin kulcs tovább emeli Tata ismertségét.

A Michelin kulcsot kiérdemlő Platán Manor egyszerre kínál nemzetközi színvonalat és meglepően elérhető árakat
Forrás: Platán Udvarház és Platán Utca/ Facebook 

A Platán Manor a várárok és az Öreg-tó partjának lenyűgöző környezetében fekszik. A történelmi falak között Varró Zoltán belsőépítész álmodott modern, letisztult tereket, míg a gasztronómiai élményt Pesti István, a Platán Gourmet Michelin-csillagos séfje garantálja. A szállodához tartozó Mirror Spa a pihenés szigete, ahol a vendégek a tatai vár látványában merülhetnek el.

Ennyibe kerül a tatai Michelin kulcsos szálloda: 

Meglepően kevesebbe, mint sokan gondolnák:

Tetőtéri standard szoba:

  • Hétköznap: 1 fő/éj 41 000 forint | 2 fő/éj 49 000 forint 
  • Hétvége: 1 fő/éj 45 000 forint  | 2 fő/éj 53 000 forint 

Tetőtéri deluxe szoba:

  • Hétköznap: 1 fő/éj 46 000 forint  | 2 fő/éj 54 000 forint 
  • Hétvége: 1 fő/éj 49 000 forint  | 2 fő/éj 57 000 forint 

Superior szoba:

  • Hétköznap: 1 fő/éj 51 000 forint  | 2 fő/éj 59 000 forint 
  • Hétvége: 1 fő/éj 54 000 forint  | 2 fő/éj 62 000 forint 

Várárok lakosztály:

  • Hétköznap: 2–6 fő 102 000 forint 
  • Hétvége: 2–6 fő 110 000 forint 

Pótágyak: 

  • 0-6 éves korig: térítésmentes
  • 14 év felett: 20 000 Ft/fő/éj
  • Kutya: 20 000 Ft/éj

Ezek az árak egy Michelin-kulcsos hotel szintjén kifejezetten kedvezőnek számítanak – különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a budapesti luxusszállodákban egy éjszaka ára gyakran a félmillió forintot is meghaladja.

  • A budapesti Széchenyi István téren álló Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban egy éjszaka két fő számára a legkedvezőbb árú szoba 292 ezer forintba kerül, de a legexkluzívabb lakosztályért akár 2,1 millió forintot is fizetni kell. Ez utóbbiból lenyűgöző panoráma nyílik a Dunára és a Lánchídra, és legfeljebb két felnőtt, valamint egy gyermek számára foglalható. 
  • A balatonfüredi Hotel Petit Bois-ban egy éjszaka két fő részére 85 ezer forinttól elérhető, a legdrágább, 960 ezer forintos lakosztály pedig kandallóval és hangversenyzongorával is felszerelt.

A Platán Manor azonban nem csupán egy hely a pihenésre: ez maga a tatai életérzés. Ahol a múlt és a modern dizájn találkozik, ahol a gasztronómia és a természet harmóniája egyszerre érezhető. Pesti István séf hitvallása – „Tiszta ízek, természetes alapanyagok – Tata szellemében” – a hotel minden részletében visszaköszön.

A Platán sikere egyben Komárom-Esztergom vármegye büszkesége is: a térség gasztronómiai és turisztikai térképe az utóbbi években látványosan fényesedik. A Platán Gourmet Michelin-csillaga mellé most a Platán Manor kulcsa is felkerült – bizonyítva, hogy Tata neve ma már a világ luxustérképén is ott szerepel.

 

