Két város, három csillag – Esztergom és Tata is fényesen ragyog a Michelin Guide-ban
Két város, három csillag, és megannyi elismerés. Az esztergomi 42 Restaurant és a tatai Platán Gourmet egyaránt megőrizték Michelin-csillagaikat, míg a Platán Bisztró ismét elnyerte a Bib Gourmand minősítést. Komárom–Esztergom vármegye ezzel újra bizonyította: a legmagasabb szintű gasztronómia már nemcsak Budapestre korlátozódik.
A tatai Platán újabb nemzetközi sikert ért el: a Platán Gourmet étterem ismét megőrizte két Michelin-csillagos minősítését, míg a Platán Bisztró megtartotta a rangos Bib Gourmand elismerést. A komárom–esztergomi város büszkesége mellett az esztergomi 42 Restaurant is megőrizte Michelin-csillagát, erősítve a térség gasztronómiai hírnevét.
A Dunakanyar szívében, Esztergom történelmi belvárosában a 42 Restaurant modern eleganciája és visszafogott, mégis játékos ízvilága újra elnyerte a Michelin Guide szakértőinek elismerését. A Mészáros Ádám séf vezette étterem immár harmadik éve őrzi csillagát, és mára a magyar fine dining egyik legkarakteresebb vidéki helyszínévé vált. A 42 nemcsak a város, hanem az egész térség gasztronómiai megújulásának szimbóluma lett – egy olyan hely, ahol minden fogás történetet mesél, minden tányérban ott rejlik a Duna-part, a város ritmusa és a séf gondolatvilága.
Michelin-csillagos büszkeségeink
A Michelin értékelése szerint a 42 Restaurant „karakteres, letisztult és bátor ízekkel dolgozik, miközben megőrzi a természetes egyensúlyt és a kifinomult eleganciát”. Az étterem különlegessége abban rejlik, hogy a modern konyhatechnológiát magyar alapanyagokkal és egyfajta finom szellemiséggel ötvözi. Az élményt a séf személyes jelenléte és a vendéglátás közvetlensége teszi igazán különlegessé – Esztergomban ritka harmónia született meg a gasztronómia, a dizájn és a városi hangulat között.
Mérföldkőhöz érkezett az esztergomi Michelin-csillagos étterem
A 42 sikerét az is jelzi, hogy a vendégek jelentős része már célzottan a Michelin csillagos élmény miatt érkezik a városba, így az étterem Esztergom turizmusának egyik meghatározó motorjává vált. A csapat minden évben megújuló menüsorral, kifinomult borpárosításokkal és személyre szabott vendégélménnyel dolgozik – egyszerre modern, magyar és nemzetközi.
A megye másik ékköve, a tatai Platán Gourmet szintén megőrizte két Michelin-csillagos minősítését, amelyet 2023-ban másodikként szerzett meg Magyarországon. A Pesti István séf vezette konyha továbbra is a letisztult, természetközeli gasztronómia élvonalát képviseli, ahol a szezonális alapanyagokból épített menüsor a magyar konyha mélyebb rétegeit idézi fel.
- A Platán Bisztró – a komplexum „lazább” testvére – ismét megkapta a Bib Gourmand minősítést, amelyet a Michelin azoknak az éttermeknek ítél, ahol elérhető áron nyújtanak kiváló minőséget.
- A Platán Udvarház pedig a Michelin Key minősítéssel került a legjobb hazai szálláshelyek közé, a kényelem, a stílus és a vendégélmény különleges egységéért.
A világ is felfigyelt Tatára – a legjobb hotelek egyike is itt van a Michelin szerintA legjobb hotelek közé került Tata büszkesége, a Platán Manor, amely a Michelin új válogatásában kapott helyet.
A Platán-komplexum sikere mostanra túlmutat a városon: Tata az elmúlt években a hazai gasztronómia egyik legfontosabb vidéki helyszínévé vált. Az Öreg-tó partján működő étterem és szálláshely ma már nemcsak a minőségről, hanem a harmóniáról és a részletekbe menő precizitásról is szól. Pesti István séf filozófiája a „vissza a természethez” elv mentén épül, ahol minden falatban ott van a táj és az idő múlásának finom lenyomata.
A Michelin Guide 2025-ös kiadásában a két Komárom–Esztergom vármegyei étterem neve egymás mellett szerepel – ritka, hogy egy régióban két ilyen rangú hely is stabilan a csúcson marad. A szakma és a közönség egyaránt elismeri azt a következetességet, amellyel mindkét csapat évek óta dolgozik.
Michl József, Tata polgármestere külön gratulált a Platán újabb elismeréseihez, és méltatta az esztergomi 42 csillagmegőrzését is:
– A Platán csapata évek óta magas színvonalon képviseli városunkat, és minden egyes elismerésük Tata jó hírnevét is öregbíti. Büszkék vagyunk arra, hogy a megyében két ilyen kivételes étterem működik – Esztergom és Tata ma már együtt mutatják meg, mire képes a magyar gasztronómia – írta posztjában.
Tata büszkesége újra tarolt: a Platán Gourmet lett a legjobb vidéki étterem
A polgármester szerint a díjak mögött nemcsak tehetség, hanem elhivatottság, összefogás és hosszú távú gondolkodás áll. A Platán és a 42 példája jól mutatja, hogy a magas színvonalú vendéglátás vidéken is képes tartósan fennmaradni, és országos, sőt nemzetközi rangot adni a térségnek.
A Michelin Guide idei díjátadója ismét megerősítette: Komárom–Esztergom vármegye ma már a magyar gasztronómia egyik legfényesebb pontja. A Duna-parti város és az Öreg-tó partján fekvő Tata külön-külön is erős nevek – együtt viszont egy olyan minőségi régiót rajzolnak fel a térképre, amelyre az egész ország büszke lehet.