Két város, három csillag – Esztergom és Tata is fényesen ragyog a Michelin Guide-ban

A tatai Platán újabb nemzetközi sikert ért el: a Platán Gourmet étterem ismét megőrizte két Michelin-csillagos minősítését, míg a Platán Bisztró megtartotta a rangos Bib Gourmand elismerést. A komárom–esztergomi város büszkesége mellett az esztergomi 42 Restaurant is megőrizte Michelin-csillagát, erősítve a térség gasztronómiai hírnevét.

A Platán Gourmet séfje, Pesti István ismét két Michelin-csillagot vehetett át az ünnepélyes eseményen

Forrás: MICHELIN Guide Hungar

A Dunakanyar szívében, Esztergom történelmi belvárosában a 42 Restaurant modern eleganciája és visszafogott, mégis játékos ízvilága újra elnyerte a Michelin Guide szakértőinek elismerését. A Mészáros Ádám séf vezette étterem immár harmadik éve őrzi csillagát, és mára a magyar fine dining egyik legkarakteresebb vidéki helyszínévé vált. A 42 nemcsak a város, hanem az egész térség gasztronómiai megújulásának szimbóluma lett – egy olyan hely, ahol minden fogás történetet mesél, minden tányérban ott rejlik a Duna-part, a város ritmusa és a séf gondolatvilága.

Michelin-csillagos büszkeségeink

A Michelin értékelése szerint a 42 Restaurant „karakteres, letisztult és bátor ízekkel dolgozik, miközben megőrzi a természetes egyensúlyt és a kifinomult eleganciát”. Az étterem különlegessége abban rejlik, hogy a modern konyhatechnológiát magyar alapanyagokkal és egyfajta finom szellemiséggel ötvözi. Az élményt a séf személyes jelenléte és a vendéglátás közvetlensége teszi igazán különlegessé – Esztergomban ritka harmónia született meg a gasztronómia, a dizájn és a városi hangulat között.