Akác, gesztenye, hárs… melyik mézhez mi illik a konyhában? A szakértő most elárulta

A mézek világa sokkal izgalmasabb, mint elsőre gondolnánk. Szabadkai Andrea, a Kislépték Egyesület munkatársa a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nem mindegy, melyik mézet mivel párosítjuk, hiszen az ízek összhangja teljesen új élményt nyújthat.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Kislépték Egyesület a tatai SVÉT-en egy különleges programmal készült. A méz-sajt kóstoláson azt tudhatták meg az érdeklődők, hogy melyik mézhez mely sajtokat ajánlják. A Kemma.hu kérdésére pedig azt is elmondta, hogy a különböző fajta mézet mi mellé érdemes fogyasztani.

Karakteres mézek

– Ahogy a boroknak, úgy a mézeknek is vannak jellegzetes ízjegyeik: a muskotályos, virágos aromáktól egészen a csersavas, bőrös karakterig. Ha egy sajt és egy méz találkozik, abból egy teljesen új, addig ismeretlen ízélmény születhet.