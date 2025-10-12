1 órája
Akác, gesztenye, hárs… melyik mézhez mi illik a konyhában? A szakértő most elárulta
A mézek világa igazi ízkalandot rejt, ahol minden fajta más élményt kínál. Méz és étel találkozásából akár teljesen új, addig ismeretlen ízélmény születhet. A szakértő most elárulta, hogy melyik fajtát mihez ajánlja.
A mézek világa sokkal izgalmasabb, mint elsőre gondolnánk. Szabadkai Andrea, a Kislépték Egyesület munkatársa a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nem mindegy, melyik mézet mivel párosítjuk, hiszen az ízek összhangja teljesen új élményt nyújthat.
A Kislépték Egyesület a tatai SVÉT-en egy különleges programmal készült. A méz-sajt kóstoláson azt tudhatták meg az érdeklődők, hogy melyik mézhez mely sajtokat ajánlják. A Kemma.hu kérdésére pedig azt is elmondta, hogy a különböző fajta mézet mi mellé érdemes fogyasztani.
Karakteres mézek
– Ahogy a boroknak, úgy a mézeknek is vannak jellegzetes ízjegyeik: a muskotályos, virágos aromáktól egészen a csersavas, bőrös karakterig. Ha egy sajt és egy méz találkozik, abból egy teljesen új, addig ismeretlen ízélmény születhet.
- Akácméz hatása: a legvilágosabb, legsemlegesebb méz. Hideg italokhoz, teákhoz vagy kávéhoz érdemes használni, mert nem változtatja meg jelentősen az ital eredeti ízét.
- Gesztenyeméz hatása: karakteres, enyhén kesernyés ízű méz, ami leginkább krémes süteményekhez passzol. Kis mennyiségben érdemes csak használni, hogy ne nyomja el a többi ízt.
- Hársméz hatása: jellegzetes, gyógyteás aromájú, ami hideg krémekben vagy salátákon igazán érvényesül. Fontos tudni, hogy ha a mézet forró italokhoz, süteményekhez használjuk, az íz karaktere jelentősen csökken, így ilyenkor a méz típusa kevésbé számít.
A szakértő kiemelte: a mézek rejtett aromái főleg hideg ételekben és italokban mutatkoznak meg, ezért érdemes kísérletezni, hogy megtaláljuk az ideális párosítást.
Nem csak íze, hanem jótékony hatása miatt is érdemes fogyasztani az édes csemegét. A Pannonhalma Provence Levendula családi méhészet tulajdonosa, Gyimesi Barbara a tatai SVÉT-en mesélt a Kemma.hu-nak arról, mely mézek és illóolajok a leghatékonyabbak az őszi megfázás ellen.
Méz a természetes immunerősítő
A hársméz nemcsak ízletes, hanem kimondottan ajánlott az immunrendszer támogatására: nyugtatja a torkot, csillapítja a köhögést, és természetes antibakteriális hatásával erősíti a szervezet védekezőképességét. A borsmentás méz frissítő aromája mellett enyhe fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatással bír, így szintén ideális toroknyugtató. Az extra immunerősítéshez propoliszt tartalmazó mézeket érdemes választani: a propolisz természetes antibiotikumként működik, segít leküzdeni a fertőzéseket, és fokozza a szervezet ellenálló képességét.