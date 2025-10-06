Felismered a mérgező és ehető gombákat egyetlen fotó alapján?

Az ősz a természet egyik leggazdagabb időszaka: a fák lombjai aranyba borulnak, a talaj pedig megtelik különleges formájú és színű gombákkal. A kirándulások során sokan kosarat ragadnak és felkutatják az ősszel gyűjthető gombák legfinomabb fajtáit. Csakhogy az erdő nemcsak ízletes csemegéket, hanem veszélyeket is rejt: a mérgező és ehető gombák sokszor megtévesztően hasonlítanak egymásra. De vajon felismered őket, ha csak egy fotót mutatunk?

Mérgező és ehető gombák: Vajon ki tudod találni melyik gomba van a képen?

Fotó: Robert Harding Video / Forrás: Shutterstock

Most egy különleges játék vár rád: a felismered a gombákat a képen teszt igazi kihívás mindenkinek, aki érdeklődik a természet titkai iránt. Lehet, hogy jól ismered a konyhában gyakori fajokat, de az erdőben sokszor a mérgező és ehető gombák között kell különbséget tenni - nem mindig egyszerű feladat!

Ezért hoztunk el neked egy 10 kérdésből álló, látványos és izgalmas őszi gombás kvízt. A feladványban nemcsak az ismerős erdei csemegék, hanem a megtévesztően hasonló mérgező fajok is szerepelnek. A kihívás egyszerre szórakoztató és tanulságos, hiszen játék közben bővítheted a tudásodat is.

Akár teljesen kezdő vagy, akár már sok gombát gyűjtöttél életedben, ez a gombás kvíz kezdőknek és haladóknak egyaránt tartogat meglepetéseket.

Fontos figyelmeztetés! A Nébih hangsúlyozza: soha ne fogyassz ellenőrizetlen gombát! A hasonló kinézetű fajok között életveszélyes példányok is előfordulhatnak. Minden begyűjtött gombát mutass be szakellenőrnek, mielőtt az asztalodra kerülne!