1 órája
Felismered a mérgező és ehető gombákat egyetlen fotó alapján?
Készen állsz egy izgalmas kihívásra? A mérgező és ehető gombák világát most játékosan fedezheted fel az őszi gombás kvíz segítségével. Teszteld, mennyire ismered fel az erdők lakóit, és derítsd ki, mennyit tudsz a mérgező és ehető gombák hasonlóságairól!
Az ősz a természet egyik leggazdagabb időszaka: a fák lombjai aranyba borulnak, a talaj pedig megtelik különleges formájú és színű gombákkal. A kirándulások során sokan kosarat ragadnak és felkutatják az ősszel gyűjthető gombák legfinomabb fajtáit. Csakhogy az erdő nemcsak ízletes csemegéket, hanem veszélyeket is rejt: a mérgező és ehető gombák sokszor megtévesztően hasonlítanak egymásra. De vajon felismered őket, ha csak egy fotót mutatunk?
Most egy különleges játék vár rád: a felismered a gombákat a képen teszt igazi kihívás mindenkinek, aki érdeklődik a természet titkai iránt. Lehet, hogy jól ismered a konyhában gyakori fajokat, de az erdőben sokszor a mérgező és ehető gombák között kell különbséget tenni - nem mindig egyszerű feladat!
Mérgező és ehető gombák
Ezért hoztunk el neked egy 10 kérdésből álló, látványos és izgalmas őszi gombás kvízt. A feladványban nemcsak az ismerős erdei csemegék, hanem a megtévesztően hasonló mérgező fajok is szerepelnek. A kihívás egyszerre szórakoztató és tanulságos, hiszen játék közben bővítheted a tudásodat is.
Akár teljesen kezdő vagy, akár már sok gombát gyűjtöttél életedben, ez a gombás kvíz kezdőknek és haladóknak egyaránt tartogat meglepetéseket.
Fontos figyelmeztetés! A Nébih hangsúlyozza: soha ne fogyassz ellenőrizetlen gombát! A hasonló kinézetű fajok között életveszélyes példányok is előfordulhatnak. Minden begyűjtött gombát mutass be szakellenőrnek, mielőtt az asztalodra kerülne!