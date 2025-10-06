október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

1 órája

Felismered a mérgező és ehető gombákat egyetlen fotó alapján?

Címkék#gomba#csemege#szakellenőr#erdő#teszt#természet

Készen állsz egy izgalmas kihívásra? A mérgező és ehető gombák világát most játékosan fedezheted fel az őszi gombás kvíz segítségével. Teszteld, mennyire ismered fel az erdők lakóit, és derítsd ki, mennyit tudsz a mérgező és ehető gombák hasonlóságairól!

Varga Panna

Az ősz a természet egyik leggazdagabb időszaka: a fák lombjai aranyba borulnak, a talaj pedig megtelik különleges formájú és színű gombákkal. A kirándulások során sokan kosarat ragadnak és felkutatják az ősszel gyűjthető gombák legfinomabb fajtáit. Csakhogy az erdő nemcsak ízletes csemegéket, hanem veszélyeket is rejt: a mérgező és ehető gombák sokszor megtévesztően hasonlítanak egymásra. De vajon felismered őket, ha csak egy fotót mutatunk?

Mérgező és ehető gombák
Mérgező és ehető gombák: Vajon ki tudod találni melyik gomba van a képen?
Fotó: Robert Harding Video / Forrás:  Shutterstock

Most egy különleges játék vár rád: a felismered a gombákat a képen teszt igazi kihívás mindenkinek, aki érdeklődik a természet titkai iránt. Lehet, hogy jól ismered a konyhában gyakori fajokat, de az erdőben sokszor a mérgező és ehető gombák között kell különbséget tenni - nem mindig egyszerű feladat!

Mérgező és ehető gombák

Ezért hoztunk el neked egy 10 kérdésből álló, látványos és izgalmas őszi gombás kvízt. A feladványban nemcsak az ismerős erdei csemegék, hanem a megtévesztően hasonló mérgező fajok is szerepelnek. A kihívás egyszerre szórakoztató és tanulságos, hiszen játék közben bővítheted a tudásodat is.

Akár teljesen kezdő vagy, akár már sok gombát gyűjtöttél életedben, ez a gombás kvíz kezdőknek és haladóknak egyaránt tartogat meglepetéseket.

Fontos figyelmeztetés! A Nébih hangsúlyozza: soha ne fogyassz ellenőrizetlen gombát! A hasonló kinézetű fajok között életveszélyes példányok is előfordulhatnak. Minden begyűjtött gombát mutass be szakellenőrnek, mielőtt az asztalodra kerülne!

1.
Melyik gomba látható a képen?
2.
Ez a sárga színű gomba az erdők egyik legismertebb csemegéje. Mi a neve?
3.
Hatalmas, esernyőszerű kalapjáról könnyű felismerni. Melyik faj ez?
4.
Ez a gomba leggyakrabban korhadó fatörzseken nő, legyezőszerű csoportokban. Mi lehet?
5.
Piros kalap fehér pettyekkel - talán a legismertebb mesehős gomba. Mi a neve?
6.
Réten, legelőn is előfordul, és sokan a gombapaprikáshoz is gyűjtik. Melyik ez?
7.
Élénksárga, húsos, fák törzsén megjelenő „színfolt”. Hogy hívják?
8.
Ezt a lilás színű gombát gyakran az őszi erdőkben találhatod. Mi a neve?
9.
A római császárok kedvence volt, igazi különlegességnek számít. Mi ez a gomba?
10.
Sötét színe és tölcsér alakja miatt könnyű megjegyezni. Mi a neve?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu