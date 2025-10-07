1 órája
A kerted is otthont adhat Magyarország legveszélyesebb pókjainak + videó
Ha veszélyes, mérgező állatokra gondolunk, általában előkelő helyre soroljuk a kígyókat, pókokat, esetleg egyéb ízeltlábúakat. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ahogyan tigrisek vagy oroszlánok sem élnek hazánkban, úgy a mérges pókok, kígyók is a trópusok lakói.
A legtöbben összerezzennek még a mérges pókokat ábrázoló képektől is, hiszen ezek az állatok színeikben és méreteikben igencsak mutatnak változatosságot. A hatalmas madárpókok, vagy az apró özvegy-fajok egyaránt erős méreggel rendelkeznek, noha ezek az állatok tőlünk délre, főként az Egyenlítő térségeiben élnek. Viszont nem szabad elmenni a tény mellett, miszerint Magyarország is otthont ad néhány erősebb méreggel rendelkező pókfajnak.
Báthori Ferenc biológus szerint ezek az állatok nem tekintik prédájuknak az embert, így nem is igen fognak megmarni bennünket, csak ha nem marad más választásuk. Bár többségükről elmondható, hogy még alapos ingerlés hatására is inkább futamodik meg, minthogy felvegye velünk a harcot, de ennek ellenére ne zargassuk őket.
Jó néhány pókfaj áll természetvédelmi oltalom alatt hazánkban, így ahelyett, hogy agyoncsapnánk őket, inkább vigyük ki őket a lakásból, vagy tegyük ki a telkünkön kívülre
- tette hozzá a szakember.
Magyarország mérges pókjainak legnagyobbika
Az utóbbi években egyre többen találkoztak és fotózták a szongáriai- illetve pokoli cselőpókot. Előbbi jelenleg is hazánk legnagyobb testű pókjaként büszkélkedhet. A magyar madárpóknak is nevezett állat a farkaspókfélék családját gazdagítja, így fogóhálót nem sző: helyette üregeket készít a talajba. Leginkább alkonyat után vadászik, gyors mozdulatainak és ugrásainak köszönhetően rengeteg ízeltlábút szed össze az éj leple alatt.
Bár marása erős - leginkább a lódarázséhoz hasonló - hosszútávú károsodást nem okoz. Mind a szongáriai, mind pedig a kisebb testű pokoli cselőpók védett Magyarországon, így Te se bántsd, ha látod. Bár a széttárt lábakkal 8-10 centis nőstény cselőpók nem biztos, hogy mindenki számára bizalomgerjesztő látvány, de ezek az állatok is a természet nélkülözhetetlen részei.
A méregkeverés mestere: íme a legveszélyesebb
A természetben sokszor igaznak bizonyul, miszerint nem a legnagyobb a legveszélyesebb. Magyarország legerősebb mérgével egy egészen apró, 1-1.5 centiméteres pókocska bír, a mérges dajkapók. A klasszikus körhálót ez a faj sem szövi, a lágyszárú növények csúcsán készít lakóhálót, amely leginkább egy gombócra hasonlít. Ez szolgál rejtekhelyeként, illetve a nőstény itt helyezi el a petéket rejtő kokonját is, amely egy nem ragadós hálóból szőtt gubó. Bár leginkább magas füves élőhelyeken, réteken, kaszálókon él, de a kertünkbe is betévedhet.
Mérgét óriási csáprágóival juttatja áldozatába, illetve védekezéskor is ezt használja. Ingerlés hatására mar: mérge émelygést, lázat, rosszullétet okozhat. Az egyébként is fájdalmas marás környékén zsibbadás, átmeneti bénulás is előfordulhat - ilyen esetben érdemes orvoshoz fordulnunk.
Hány pókot nyelünk le éjszaka? Elterjedt egy legenda, miszerint évente akár 7-8 pókot is lenyelhetünk alvás közben, hiszen a mítosz szerint azok a szánkba másznak. Először egy 1954-es könyvben, majd egy '93-as állítólagos cikkben olvashattak az emberek erről. De mint utóbb az kiderült, a cikk nem is létezett, a könyv pedig hasonlót sem írt, így mindenki megnyugodhat: ez az egész nem több, mint egy városi legenda.
Összességében elmondható, hogy minden pók képes marni, de hazánkban nem mindegyik képest átharapni a bőrünket. Viszont legyen mindenkinek nyugtató hír, hogy amellett, hogy nem másznak a szánkba éjszaka, nem is keresik velünk a konfrontációt. Bár a látványuk nem lehet mindenkinek természetes, meg kell értenünk, hogy nagyon fontos összetevői bolygónk ökoszisztémájának. Ha másért nem is, de a magyar néphiedelem végett gondoljuk meg, hogy elbánunk-e velük, hiszen a babona szerint, a pókok megölése balszerencsét hoz, hiszen segítik az embert a kártevőik elleni harcban.