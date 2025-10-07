A kerted is otthont adhat Magyarország legveszélyesebb pókjainak + videó

A legtöbben összerezzennek még a mérges pókokat ábrázoló képektől is, hiszen ezek az állatok színeikben és méreteikben igencsak mutatnak változatosságot. A hatalmas madárpókok, vagy az apró özvegy-fajok egyaránt erős méreggel rendelkeznek, noha ezek az állatok tőlünk délre, főként az Egyenlítő térségeiben élnek. Viszont nem szabad elmenni a tény mellett, miszerint Magyarország is otthont ad néhány erősebb méreggel rendelkező pókfajnak.

A réti farkaspók (Hogna radiata) nősténye is méretes jószág

Fotó: Petrovics Milán

Báthori Ferenc biológus szerint ezek az állatok nem tekintik prédájuknak az embert, így nem is igen fognak megmarni bennünket, csak ha nem marad más választásuk. Bár többségükről elmondható, hogy még alapos ingerlés hatására is inkább futamodik meg, minthogy felvegye velünk a harcot, de ennek ellenére ne zargassuk őket.

Jó néhány pókfaj áll természetvédelmi oltalom alatt hazánkban, így ahelyett, hogy agyoncsapnánk őket, inkább vigyük ki őket a lakásból, vagy tegyük ki a telkünkön kívülre

- tette hozzá a szakember.

Mérges pókok: a rés-keresztespók (Nuctenea umbratica) csaknem minden kertben előfordul, de nem kell tőle tartani

Fotó: Petrovics Milán

Magyarország mérges pókjainak legnagyobbika

Az utóbbi években egyre többen találkoztak és fotózták a szongáriai- illetve pokoli cselőpókot. Előbbi jelenleg is hazánk legnagyobb testű pókjaként büszkélkedhet. A magyar madárpóknak is nevezett állat a farkaspókfélék családját gazdagítja, így fogóhálót nem sző: helyette üregeket készít a talajba. Leginkább alkonyat után vadászik, gyors mozdulatainak és ugrásainak köszönhetően rengeteg ízeltlábút szed össze az éj leple alatt.

Bár marása erős - leginkább a lódarázséhoz hasonló - hosszútávú károsodást nem okoz. Mind a szongáriai, mind pedig a kisebb testű pokoli cselőpók védett Magyarországon, így Te se bántsd, ha látod. Bár a széttárt lábakkal 8-10 centis nőstény cselőpók nem biztos, hogy mindenki számára bizalomgerjesztő látvány, de ezek az állatok is a természet nélkülözhetetlen részei.

Rakd ki a puzzle-t!

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Rakd ki Te is a réti-keresztespókot! Itt a teljes kép, ha nem boldogulnál: