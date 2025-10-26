1 órája
Újabb rémület a Pilisben: segélykiáltások verték fel az erdő csendjét
Újabb riasztás érkezett a Pilisből: egy túrázó az erdő mélyéről hallott segélykiáltásokat. Azonnal indult a mentőakció a Pilisben, de a helyszínen meglepő fordulat várta a csapatokat.
Ismét felbolydult a Pilis nyugalma: október 25.-én szombaton, a kora esti órákban egy túrázó rémisztő segélykiáltásokra lett figyelmes Pilisszentlászló felett az erdőben. Így kezdődött a mentőakció a Pilisben: az Országos Mentőszolgálat és a Pest vármegyei rendőrség is a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO segítségét kérte, mivel a bejelentés alapján komoly bajra lehetett számítani.
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO Facebook-oldalán közzétett beszámoló szerint két egységet is útnak indítottak a riasztás után.
Valós segélykiáltás, furcsa körülmények
A helyszínre érve kiderült, hogy a segítségkérés valódi volt, azonban a "bajbajutott" személy valószínűleg tudatmódosító szer hatása alatt állt. Az illető vélt vagy valós dolgoktól félt az erdőben, ezért kiáltozott segítségért.
Összehangolt mentés az erdő mélyén
Az erdőbe először a rendőrök érkeztek meg gyalogosan. A Pilis Mentők speciális terepjáró UTV járműve szállította be a mentőszolgálat munkatársait a nehezen megközelíthető helyszínre. A "bajbajutottat" végül közös erővel kiszállították az erdőből, a mentők pedig további kivizsgálásra kórházba vitték.
Fájó emlékek árnyékában
A mostani mentőakció a Pilisben ismét felidézi a közelmúlt tragédiáját. Nemrégiben ezen a környéken veszett nyoma Kaszás Nikolettnek is, akinek holttestét napokkal később találták meg a hatóságok. Az eset ismételten felhívja a figyelmet a Pilisben való túrázás veszélyeire és a körültekintés fontosságára.
