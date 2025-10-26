október 26., vasárnap

Elnyelte a Pilis

1 órája

Újabb rémület a Pilisben: segélykiáltások verték fel az erdő csendjét

Címkék#Pilis#segélykiáltás#mentőakció

Újabb riasztás érkezett a Pilisből: egy túrázó az erdő mélyéről hallott segélykiáltásokat. Azonnal indult a mentőakció a Pilisben, de a helyszínen meglepő fordulat várta a csapatokat.

Ismét felbolydult a Pilis nyugalma: október 25.-én szombaton, a kora esti órákban egy túrázó rémisztő segélykiáltásokra lett figyelmes Pilisszentlászló felett az erdőben. Így kezdődött a mentőakció a Pilisben: az Országos Mentőszolgálat és a Pest vármegyei rendőrség is a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO segítségét kérte, mivel a bejelentés alapján komoly bajra lehetett számítani.

Mentőakció a Pilisben: a Pilis Mentők járműve az erdőben.
Mentőakció a Pilisben. 
Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO/Facebook

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO Facebook-oldalán közzétett beszámoló szerint két egységet is útnak indítottak a riasztás után.

Valós segélykiáltás, furcsa körülmények

 A helyszínre érve kiderült, hogy a segítségkérés valódi volt, azonban a "bajbajutott" személy valószínűleg tudatmódosító szer hatása alatt állt. Az illető vélt vagy valós dolgoktól félt az erdőben, ezért kiáltozott segítségért.

Összehangolt mentés az erdő mélyén

Az erdőbe először a rendőrök érkeztek meg gyalogosan. A Pilis Mentők speciális terepjáró UTV járműve szállította be a mentőszolgálat munkatársait a nehezen megközelíthető helyszínre. A "bajbajutottat" végül közös erővel kiszállították az erdőből, a mentők pedig további kivizsgálásra kórházba vitték.

Fájó emlékek árnyékában

A mostani mentőakció a Pilisben ismét felidézi a közelmúlt tragédiáját. Nemrégiben ezen a környéken veszett nyoma Kaszás Nikolettnek is, akinek holttestét napokkal később találták meg a hatóságok. Az eset ismételten felhívja a figyelmet a Pilisben való túrázás veszélyeire és a körültekintés fontosságára.

 

