MÁV

1 órája

Pótlóbuszok és menetrend változás októberben, erre kell figyelniük a vonatozóknak

Címkék#vágányzár#menetrend változás#máv#vonat

Karbantartási munkák, vágányzárak és pótlóbuszok. Menetrend változással kell számolniuk az utazóknak októberben a győri fővonalon.

Kemma.hu

A MÁV csoport vágányzárról adott ki tájékoztatást októberre. Október 4-től 5-ig, valamint 11-től 12-ig karbantartási munkákat végeznek és vágányzár lesz érvényben a Budapest-Győr vasútvonalon, Tata és Almásfüzitő felső között. Van ahol menetrend változásra kell számítani.

menetrend változás
Menetrend változások októberben
Forrás: tatabanya.hu

Menetrend változás októberben

Október 11-én és 12-én éjszaka a személyvonatok nem érintik Almásfüzitő állomást, Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között MÁV buszok közlekednek. A személyvonatok és a MÁVBUSZ-ok között Almásfüzitő felső állomáson biztosított az átszállás. Munkálatok idején egyes éjszakai személyvonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Pontosabb információkat az új MÁV menetrendről a mavcsoport.hu oldalán tudnak megnézni.

A Mura és Savaria InterCity-vonatok menetrendje is változik október 1–14. között, így a Tatabánya–Tata–Komárom vonalon utazók is számíthatnak eltérésekre. A MÁV hangsúlyozza: a pótlóbuszokon a vasúti jegyek érvényesek, ugyanakkor kerékpárszállításra, valamint nagyobb csoportok együtt utazására nincs lehetőség.

A távolsági buszokon kötelező

Távolsági buszon a biztonsági öv használata kötelező. A becsatolás néhány másodpercet vesz igénybe, mégis sorsdöntő lehet baleset esetén.

 

