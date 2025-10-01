1 órája
Pótlóbuszok és menetrend változás októberben, erre kell figyelniük a vonatozóknak
Karbantartási munkák, vágányzárak és pótlóbuszok. Menetrend változással kell számolniuk az utazóknak októberben a győri fővonalon.
A MÁV csoport vágányzárról adott ki tájékoztatást októberre. Október 4-től 5-ig, valamint 11-től 12-ig karbantartási munkákat végeznek és vágányzár lesz érvényben a Budapest-Győr vasútvonalon, Tata és Almásfüzitő felső között. Van ahol menetrend változásra kell számítani.
Menetrend változás októberben
Október 11-én és 12-én éjszaka a személyvonatok nem érintik Almásfüzitő állomást, Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között MÁV buszok közlekednek. A személyvonatok és a MÁVBUSZ-ok között Almásfüzitő felső állomáson biztosított az átszállás. Munkálatok idején egyes éjszakai személyvonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Pontosabb információkat az új MÁV menetrendről a mavcsoport.hu oldalán tudnak megnézni.
A Mura és Savaria InterCity-vonatok menetrendje is változik október 1–14. között, így a Tatabánya–Tata–Komárom vonalon utazók is számíthatnak eltérésekre. A MÁV hangsúlyozza: a pótlóbuszokon a vasúti jegyek érvényesek, ugyanakkor kerékpárszállításra, valamint nagyobb csoportok együtt utazására nincs lehetőség.
