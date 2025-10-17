október 17., péntek

Így jár a busz az áthelyezett munkanapon

Nem csak a munkarend módosul holnap, ugyanis a buszok is másképp fognak közlekedni. Mutatjuk, miként változik a menetrend a holnapi, szombati munkanapon.

Gábos Orsolya

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint október 18-án, szombaton a vonatok munkanapra és tanítási napra érvényes menetrend szerint közlekednek.

menetrend
Változik a menetrend az október 18-i munkanapon, mutatjuk, hogyan
Így módosul a vonatok menetrendje szombaton

A menetrend módosítás oka, hogy az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan a kormány a munkarendet úgy alakította ki, hogy október 24. (péntek) pihenőnap legyen, amelyet október 18-án (szombaton) dolgozunk le.

Ez azt jelenti, hogy a megszokott hétvégi közlekedési rend helyett hétköznapi menetrend lép életbe, így a munkába, iskolába vagy egyetemre utazók a szokásos munkanapi járatokkal közlekedhetnek. A Magyar Állami Vasutak arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt mindenképpen ellenőrizzék a menetrendet, és körültekintően tájékozódjanak.

A részletes menetrend és az esetleges változások a www.mavcsoport.hu oldalon, valamint a MÁV applikációban érhetők el.

 

