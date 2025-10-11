Idén is rózsaszínben meneteltek az emberek Tatabányán a mellrák ellen

Minden év októbere a mellrák elleni küzdelem hónapja, amely során emberek milliói öltenek magukra rózsaszínt, hogy ezzel is felhívják a figyelmet az időben elvégzett szűrések és az egészséges, aktív életmód fontosságára. Ez idén sem volt másként nálunk sem, hiszen Tatabányán ismét menetet szerveztek a betegségre való figyelem felhívására.

A mellrák elleni küzdelem apropóján gyalogoltak az emberek Tatabányán

Forrás: Szent Borbála Kórház/Facebook

A mellrák ellen gyalogoltak Tatabányán

A tatabányai Szent Borbála Kórház hivatalos Facebook-oldalán közölte a hírt, hogy 24. alkalommal rendezte meg a Gyalogolj az életedért! elnevezésű figyelemfelkeltő sétát péntek délután az Érted Szövetség, melynek minden évben ugyanaz a célja: felhívni a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre, a szűrés fontosságára.

A sétának hosszú évek óta társadalmi nagykövete Dr. Dombi J. Péter, aki ezúttal is szívét-lelkét beletette a szervezésbe, a séta végén pedig a szakmai ajánlások ismertetése mellett arra is felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a női egészséghez elengedhetetlen a harmónia, a nyugalom.

Figyeljenek az egészségükre, vegyenek részt a szűréseken, hogy megelőzhető legyen a baj!

– zárta bejegyzését a kórház.

A Mol Tatabányai is felvette a harcot a mellrákkal

Mint azt mi is megírtuk korábban, miután a MOL Tatabánya KC megverte a világklasszisokkal felálló OTP Bank-Pick Szegedet szeptember végén,lecserélve ugyanis a kék színt, rózsaszínbe öltöztek a játékosok, és öltöznek egész októberben, ezzel hívva fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre.

Az idei kampány keretében a klub adománygyűjtést szervez, melynek teljes bevételét a tatabányai Szent Borbála Kórház mellrákkal küzdő betegeinek támogatására ajánljanak majd fel. A szurkolóknak idén is lehetőségük lesz egy igazán nemes ügy érdekében licitálni kedvenc játékosaik külön erre az alkalomra gyártott, egyedi mezeire.