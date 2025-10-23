1 órája
Október, a mellrák elleni küzdelem hónapja - tények és tévhitek
A nők körében a leggyakoribb betegség az emlődaganat. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezen alkalomból beszélt a tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója a betegség gyógyításáról, lelki egészség megőrzéséről és tévhitekről.
Október az ősz második hónapja, ami egyben a mellrák elleni küzdelemé is. A tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója, Dr. Virág Lajos válaszolt az egyik leggyakoribb női betegséggel kapcsolatos kérdéseinkre.
A mellrák elleni küzdelem folyamata
Dr. Virág József beszélt arról portálunknak, hány stádiuma van a mellráknak, és hogyan lehet a leginkább megelőzni.
– Az emlőráknak (amely a nők körében a leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés) szövettanilag számos típusát tudjuk elkülöníteni, azonban leggyakrabban a mirigyállományból indul ki. Hasonlóan más daganatos megbetegedésekhez 4 stádiuma van. Sok esetben, amikor a betegség már tüneteket okoz, akkor az előrehaladott stádiumban kerül felismerésre. Ezért nagyon fontosnak tartom a népegészségügyi szűrővizsgálatokat, mint a mammográfia és a hetenkénti önellenőrzés. A mammográfia már igen korai stádiumban képes a betegség felismerésére, amely által teljes gyógyulást tudunk elérni - mondta a tatabányai kórház főigazgatója, aki arról is beszélt, milyen tünetekre kell különösen figyelni.
– Az emlőrák - hasonlóan a többi tumoros megbetegedéshez - alattomosan fejlődik. Ha bármilyen emlő elváltozást, mint például kitapintható csomót érzékelünk, azonnal forduljunk szakemberhez további kivizsgálás céljából. Előrehaladott stádiumnál a tapintható csomó mellett nyirokcsomó megnagyobbodást, emlő behúzódást, gyulladást lehet megfigyelni.
Milyen korszerű, modern technológiák vannak?
Az emlődaganat kezelése során modern terápiás lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amelyekkel már az előrehaladott emlődaganat is hatékonyan kezelhető. Hazánkban a betegek a legkorszerűbb sebészi- sugárterápiás és gyógyszeres kezeléseket kapják. Szigorú protokollok és onkológiai bizottságok által a szakemberek határozzák meg személyre szabottan az optimális kezelési stratégiát, amely kifejezetten az adott beteg daganattípusára van szabva.
A főigazgató azt is elmondta, hogyan változott a túlélési arány az elmúlt 10-20 évben.
– Az elmúlt évek, évtizedek során az onkológia jelentős fejlődésen ment keresztül.
- Jelenleg a betegség 5 éves túlélése hozzávetőleg 80% körüli, korai stádiumban pedig gyógyítható.
- Az új célzott kezeléseknek köszönhetően akár teljes gyógyulás érhető el olyan eseteknél is, amelyek régebben kevésbé voltak gyógyíthatóak. Természetesen hangsúlyozandó, hogy minél korábbi stádiumban kerül felismerésre a betegség, annál hatékonyabban és kisebb beavatkozásokkal kezelhető a páciens.
Fontos a lelki egészség
Beszámolt arról is, hogy a lelki egyensúly megőrzésére is figyelmet kell fordítani a páciens érdekében.
–Intézményünk nagy figyelmet fordít a lelki egészség támogatására is a daganatos betegek gyógyítása során, mivel a betegség feldolgozása és a kezelésekkel kapcsolatos testi és lelki megpróbáltatások mindenképpen segítségre és támogatásra szorulhatnak. Klinikai szakpszichológusaink a Kórház valamennyi fekvőbetegosztályán teljesítenek szolgálatot. Onkológiai osztályunkon olyan nagy tapasztalattal rendelkező onko-pszichológus kolléga dolgozik, aki kifejezetten a daganatos betegeink lelki támogatására van specializálva.
Az életminőség javítása is elengedhetetlen a betegség során.
–Nagyon fontosnak tartanám, hogy a kezelés során – amennyiben a beteg állapota lehetővé teszi – próbáljon meg teljes értékű életet élni. Nélkülözhetetlennek tartom, hogy a beteg szoros és bizalmi kapcsolatban legyen kezelőorvosával, megfogadva tanácsait, javaslatait és a rendszeres kontroll vizsgálatok elvégzését. Ezek betartásával a mellékhatások száma és jellege jelentősen csökkenthető és a kellemetlenségek elviselhetőbbé válhatnak.
A köztudatban sok a tévhit a mellrákkal kapcsolatban, ezeket a tévhiteket pedig fontos az emberi tudatból elűzni.
– Túl sok és félrevezető információ áramlik, amelyek között a páciensek sok esetben nem tudnak különbséget tenni és a valós tartalmakat kiszűrni. Sajnos sokan kihasználhatják a betegek jóhiszeműségét és a gyógyulás iránti vágyukat egyéni haszonszerzés céljából. A betegek gyakran védtelenek a sok téves információval és tévhitekkel szemben. A kölcsönös párbeszéd fontosságát hangsúlyoznám ki ebben a kérdésben is a beteg és a kezelőorvosa között, amelyek során a beteg bizalommal fordulhat a kérdéseivel az orvos felé, aki értékes tanácsokkal látja el a pácienst a gyógykezelés során.