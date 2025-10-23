Október, a mellrák elleni küzdelem hónapja - tények és tévhitek

Október az ősz második hónapja, ami egyben a mellrák elleni küzdelemé is. A tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója, Dr. Virág Lajos válaszolt az egyik leggyakoribb női betegséggel kapcsolatos kérdéseinkre.

Dr. Virág József a tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója beszélt a mellrák elleni küzdelemről

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A mellrák elleni küzdelem folyamata

Dr. Virág József beszélt arról portálunknak, hány stádiuma van a mellráknak, és hogyan lehet a leginkább megelőzni.

– Az emlőráknak (amely a nők körében a leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés) szövettanilag számos típusát tudjuk elkülöníteni, azonban leggyakrabban a mirigyállományból indul ki. Hasonlóan más daganatos megbetegedésekhez 4 stádiuma van. Sok esetben, amikor a betegség már tüneteket okoz, akkor az előrehaladott stádiumban kerül felismerésre. Ezért nagyon fontosnak tartom a népegészségügyi szűrővizsgálatokat, mint a mammográfia és a hetenkénti önellenőrzés. A mammográfia már igen korai stádiumban képes a betegség felismerésére, amely által teljes gyógyulást tudunk elérni - mondta a tatabányai kórház főigazgatója, aki arról is beszélt, milyen tünetekre kell különösen figyelni.

– Az emlőrák - hasonlóan a többi tumoros megbetegedéshez - alattomosan fejlődik. Ha bármilyen emlő elváltozást, mint például kitapintható csomót érzékelünk, azonnal forduljunk szakemberhez további kivizsgálás céljából. Előrehaladott stádiumnál a tapintható csomó mellett nyirokcsomó megnagyobbodást, emlő behúzódást, gyulladást lehet megfigyelni.

Milyen korszerű, modern technológiák vannak?

Az emlődaganat kezelése során modern terápiás lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amelyekkel már az előrehaladott emlődaganat is hatékonyan kezelhető. Hazánkban a betegek a legkorszerűbb sebészi- sugárterápiás és gyógyszeres kezeléseket kapják. Szigorú protokollok és onkológiai bizottságok által a szakemberek határozzák meg személyre szabottan az optimális kezelési stratégiát, amely kifejezetten az adott beteg daganattípusára van szabva.

A főigazgató azt is elmondta, hogyan változott a túlélési arány az elmúlt 10-20 évben.

– Az elmúlt évek, évtizedek során az onkológia jelentős fejlődésen ment keresztül.

Jelenleg a betegség 5 éves túlélése hozzávetőleg 80% körüli, korai stádiumban pedig gyógyítható.

Az új célzott kezeléseknek köszönhetően akár teljes gyógyulás érhető el olyan eseteknél is, amelyek régebben kevésbé voltak gyógyíthatóak. Természetesen hangsúlyozandó, hogy minél korábbi stádiumban kerül felismerésre a betegség, annál hatékonyabban és kisebb beavatkozásokkal kezelhető a páciens.

Fontos a lelki egészség

Beszámolt arról is, hogy a lelki egyensúly megőrzésére is figyelmet kell fordítani a páciens érdekében.