Botrány a Megasztár válogatóján – A könnyek és a nehéz döntések estéje volt + VIDEÓK
A szombat esti tehetségkutatóban botrányok és nehéz döntések fogadták nézőket. A Megasztár a válogatóhoz érkezett, ami bizony nem szűkölködött a könnyekben, de botrány is kerekedett a stúdióban. Videókon mutatjuk a megdöbbentő pillanatokat.
A Megasztár 2025. versenye a válogató részhez érkezett, ahol is a zsűritagok, Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis, fejenként 3-3 versenyzőt vihet magával tovább az élő showba. A műsor elején a már előző heteken továbbjutott versenyzők mérték össze tudásukat 6 fős csoportokban közös produkciókban. Különlegesebbnél-különlegesebb formációk jöttek létre ezáltal, amit sokszor a zsűritagok sem állaták meg szó nélkül. Volt olyan csapat, ahol egy ember döntése pecsételte meg a zeneválasztást, de akadt olyan versenycsapat is, ahol a leghangosabb versenyző bizonyult a legrosszabbnak. Videókon mutatjuk a szombat este legemlékezetesebb pillanatait.
Botrányok és könnyek a Megasztár válogatóján
A TV2 tehetségkutatója nem várt izgalmakat hozott szombat este a tévénézők elé. Már a csoportos produkciókban is akadt olyan versenyző akitől bizony garantáltan felállt a szőr az ember hátán. Az egyik csapatban a dalválasztás nem sikerült, Tamáson kívül a másik 5 versenyző bizony más dalt szeretett volna, de Tamás döntése megpecsételte a produkciót. Igen hamar világossá vált a zsűri számára, hogy ilyen viselkedésnek helye nincsen a versenyben, a tehetségtelenségről nem is beszélve. A dal egyedüli választójának elsőként intettek búcsút.
Konfliktusok a felkészülés során
Akadt olyan csapat is, ahol igen csak érdekes és különböző karakterek találkoztak egy Bagossy Brothers Company dal keretein belül. Itt is egy ember próbált dominálni, aki hegedűtanárként dolgozik a hétköznapokban. Tóth Gabiék számára azonban itt is hamar beigazolódott, hogy egy közös produkcióban nem dominálhat egyetlen ember. Marics Peti elsőként kiemelte a csapatból Zitát, Tóth Gabi azonban nem kertelt, elmondta véleményét a versenyző stílusáról.
Amikor egy ember, ilyen szinten nincs tekintettel a többiekre. Értem én, hogy te más világban vagy és te nagyon nagy művész vagy abban a dimenzióban amiben te élsz, abban nagyon jó neked csak az nem kompatibilis magával az emberiséggel jelen helyzetben, mert van ott öt ember, akinek elrontod a produkcióját és nálad sokkal tehetségesebb emberek.
−mondta Tóth Gabi a megállított produkció után.
Így tehát itt is a szóló produkcióra hajazó Zita búcsúzott elsőként a versenyből.
Kiabálás és ordibálás
A csoportos produkciókból továbbjutó versenyzőket a zsűritagok párokba rendezték, ahol is csak az egyik versenyző juthat be az élő adásba. A felkészülés során azonban kiütköztek a különbségek. Akad olyan páros, ahol körübelül megegyeztek a zenei világok, de akadt bizony olyan is, ahol alapvető dolgokban nem értettek egyet a versenyzők. Mivel a felkészülésre kevés idő adatott, így fokozódott a stressz helyzet is, ami bizony komoly vitákhoz vezetett. Eleonóra és Connie már a dalszöveg felosztásánál is kritizálta egymást, ami nem sok jót ígért a felkészülés további részében.
Botrány a versenyben
A Marics Peti csapatáért folyó versenyben Vanda és Zsüliett páros produkciója nem várt botrányt hozott a Megasztárban. Vanda a válogató első versenyében könnyek között tört össze, Zsüliett viszont már nem volt ismeretlen a Megasztár nézői előtt, a tavalyi versenyben is feltűnt már. Az idei évadban mindkét lány kapott esélyt, hogy bejusson az élő showba. Vanda magabiztosan kezdte a dalt, Zsüliett viszont elfelejtett egy szövegrészt, ezért félbe szakadt a produkció, amit Marics Peti segített újra elindítani, ami sikeresnek is bizonyult. A két fiatal lány magabiztosan fejezte be a dalt. Marics Peti meghallgatva a többi zsűritag érvelését, Vandát jutatta tovább Zsüliettel szemben. Tóth Gabi bíztató szavai után azonban olyan dolog történt, amit senki sem várt.
Én már nem fogok ilyenbe jelentkezni soha többé...
−mondta ingerülten a versenyző.
A botrányos kiakadást követően a versenyző köszönés nélkül távozott a stúdióból.
A nézők szavazhatják be a 13. versenyzőt
A műsorvezetők, Ördög Nóra és Szépréthy Roli óriási bejelentést tettek. Minden zsűritag tovább juttathat plusz egy versenyzőt vigasz ágon, ahol is a nézők szavazata fog dönteni, hogy ki is lesz a Megasztár 2025 13. versenyzője az élő showban. A következő szombaton Herceg Erika és Curtis versenyzői mérik össze tudásukat a Megasztár színpadán 19:30-tól a TV2-n.
