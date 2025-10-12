Botrány a Megasztár válogatóján – A könnyek és a nehéz döntések estéje volt + VIDEÓK

A Megasztár 2025. versenye a válogató részhez érkezett, ahol is a zsűritagok, Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis, fejenként 3-3 versenyzőt vihet magával tovább az élő showba. A műsor elején a már előző heteken továbbjutott versenyzők mérték össze tudásukat 6 fős csoportokban közös produkciókban. Különlegesebbnél-különlegesebb formációk jöttek létre ezáltal, amit sokszor a zsűritagok sem állaták meg szó nélkül. Volt olyan csapat, ahol egy ember döntése pecsételte meg a zeneválasztást, de akadt olyan versenycsapat is, ahol a leghangosabb versenyző bizonyult a legrosszabbnak. Videókon mutatjuk a szombat este legemlékezetesebb pillanatait.

Botrány a Megasztár szombati válogatóján

Botrányok és könnyek a Megasztár válogatóján

A TV2 tehetségkutatója nem várt izgalmakat hozott szombat este a tévénézők elé. Már a csoportos produkciókban is akadt olyan versenyző akitől bizony garantáltan felállt a szőr az ember hátán. Az egyik csapatban a dalválasztás nem sikerült, Tamáson kívül a másik 5 versenyző bizony más dalt szeretett volna, de Tamás döntése megpecsételte a produkciót. Igen hamar világossá vált a zsűri számára, hogy ilyen viselkedésnek helye nincsen a versenyben, a tehetségtelenségről nem is beszélve. A dal egyedüli választójának elsőként intettek búcsút.

Konfliktusok a felkészülés során

Akadt olyan csapat is, ahol igen csak érdekes és különböző karakterek találkoztak egy Bagossy Brothers Company dal keretein belül. Itt is egy ember próbált dominálni, aki hegedűtanárként dolgozik a hétköznapokban. Tóth Gabiék számára azonban itt is hamar beigazolódott, hogy egy közös produkcióban nem dominálhat egyetlen ember. Marics Peti elsőként kiemelte a csapatból Zitát, Tóth Gabi azonban nem kertelt, elmondta véleményét a versenyző stílusáról.

Amikor egy ember, ilyen szinten nincs tekintettel a többiekre. Értem én, hogy te más világban vagy és te nagyon nagy művész vagy abban a dimenzióban amiben te élsz, abban nagyon jó neked csak az nem kompatibilis magával az emberiséggel jelen helyzetben, mert van ott öt ember, akinek elrontod a produkcióját és nálad sokkal tehetségesebb emberek.

−mondta Tóth Gabi a megállított produkció után.