Kelenföldön megkönnyítik az utasok életét, Komárom-Esztergomban még nem készülnek erre

Budapest-Kelenföldön bevezették a szektorokat, hogy megkönnyítsék a helyjeggyel utazók tájékozódását. A szektorok bevezetése a Balatonnál kezdődött még a nyáron. A MÁV közleménye szerint ősztől ez Székesfehérváron is elérhető lesz a MÁV szektorok névre keresztelt újítás.

Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

Tatabányán is akadnak olyan vonatok, amire bizony kell helyjegy. Ilyenek például az InterCity-k és a Railjet járatok, így a Kemma felkereste a MÁV csoportot azzal a kérdéssel, hogy Komárom-Esztergom vármegyében, vagy akár csak a tatabányai vasútállomáson tervezik-e bevezetni az újítást.

A MÁV-csoport szektor projektje jelenleg tesztüzemben zajlik. Folyamatosan gyűjtjük a tapasztalatokat, amelyek alapján elvégezhetjük a szükséges finomhangolásokat. A pilot üzemet követően születik döntés az esetleges további állomási bővítésről.

- írták.

Hogyan működnek a MÁV szektorok?

A cél az újítás, a MÁV szektorok bevezetésével, hogy az utas ezáltal hamarabb megtalálhatja ülőhelyét a vonaton, a szerelvényen belül elkerülhető a mozgás. Gyorsabb a felszállás a kerékpárosoknak is, kényelmesebb az utazás és rövidebb várakozási idő mindenki számára. Az, hogy hogyan működik az újítás egyszerű: A peronon elhelyezett táblák jelzik, hogy Ön melyik szektorban tartózkodik. Az állomáson elhelyezett kijelzőn láthatják, hogy a vonat mely vágány melyik szektoraiban fog megállni, így a szektoros beszállás a helyjegyes vonatokra merőben egyszerűbb lesz. A MÁV szektorok tesztüzeme Budapest-Kelenföld állomáson nemrég kezdődött, azonban ha hasznosnak bizonyul, az ország más pontjain is kihelyezik a szektorokat jelző táblákat. Ezáltal a MÁV helyjegy vásárlás is lényegesen leegyszerűsíthető lenne.