Fontos: változik a MÁV-csoport menetrendje október 18-án – ezt jó, ha tudod

Címkék#MÁV#munkanap#menetrend#vonat

Megviccelhet minket a hétvége, ha nem figyelünk oda. Az áthelyezett munkanap miatt ugyanis a MÁV sem a megszokott hétvégi menetrend szerint közlekedik. Mutatjuk a változást!

Gábos Orsolya

Holnap, azaz október 18-án, szombaton áthelyezett munkanap lesz, ami egyben azt is jelenti, hogy a MÁV-csoport járatai sem a megszokott hétvégi menetrend szerint közlekednek. Mutatjuk, milyen változásokra számíthatnak a vonattal közlekedők szombaton.

MÁV
MÁV: Mutatjuk, milyen menetrend szerint közlekedik október 18-án a vonat
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Ilyen menetrend szerint közlekedik a MÁV

A kormány döntésének értelmében október 18, szombat munkanap, ugyanis ezen a napon dolgozzuk le a 23-át, ugyanakkor a 24-ét megkaptuk pihenőnapnak. Így tehát szombaton  a vonatok munkanapra és tanítási napra érvényes menetrend szerint közlekednek. Ez azt jelenti, hogy a megszokott hétvégi közlekedési rend helyett hétköznapi menetrend lép életbe, így a munkába, iskolába vagy egyetemre utazók a szokásos munkanapi járatokkal közlekedhetnek.

A Magyar Állami Vasutak arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt mindenképpen ellenőrizzék a menetrendet, mivel a szokásos hétvégi járatok egy része ezen a napon nem közlekedik.

 

