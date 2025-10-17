Fontos: változik a MÁV-csoport menetrendje október 18-án – ezt jó, ha tudod

Holnap, azaz október 18-án, szombaton áthelyezett munkanap lesz, ami egyben azt is jelenti, hogy a MÁV-csoport járatai sem a megszokott hétvégi menetrend szerint közlekednek. Mutatjuk, milyen változásokra számíthatnak a vonattal közlekedők szombaton.

MÁV: Mutatjuk, milyen menetrend szerint közlekedik október 18-án a vonat

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Ilyen menetrend szerint közlekedik a MÁV

A kormány döntésének értelmében október 18, szombat munkanap, ugyanis ezen a napon dolgozzuk le a 23-át, ugyanakkor a 24-ét megkaptuk pihenőnapnak. Így tehát szombaton a vonatok munkanapra és tanítási napra érvényes menetrend szerint közlekednek. Ez azt jelenti, hogy a megszokott hétvégi közlekedési rend helyett hétköznapi menetrend lép életbe, így a munkába, iskolába vagy egyetemre utazók a szokásos munkanapi járatokkal közlekedhetnek.

A Magyar Állami Vasutak arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt mindenképpen ellenőrizzék a menetrendet, mivel a szokásos hétvégi járatok egy része ezen a napon nem közlekedik.