Márton-napi rendezvények Komárom-Esztergom vármegyében
Idén is izgalmas Márton-napi programok Komárom-Esztergom megyében várják az érdeklődőket. A libás ételek, újborok és zenés esték időszaka nemcsak a gasztronómiai élményekről szól a Márton-napi programok Komárom-Esztergom megyében kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartogatnak felejthetetlen pillanatokat.
Lassan beköszönt november, és a halottak napja és mindenszentek napja után máris közelednek a Márton-napi programok Komárom-Esztergom megyében! A libás finomságok, az újbor és a hangulatos zenés esték időszaka ez, amikor a vendéglátóhelyek és művelődési házak megtelnek jókedvvel és ízekkel. Összegyűjtöttük, hová érdemes ellátogatni idén Márton-nap környékén, ha nem szeretnél lemaradni a Márton-napi libavacsorákról és borvacsorákról. A szervezők idén a gyerekekre is gondoltak több településen lámpás felvonulásokkal és családi programokkal várják a kicsiket.
Ez az ünnep a magyar hagyományok egyik legvidámabb jeles napja, amelyet libás ételek, újborok és jókedv kísérnek. A megye számos étterme és művelődési háza boresteket, libavacsorákat és zenés esteket szervez, hogy méltón ünnepelhessük Szent Mártont a falvakban pedig gyerekeknek szóló felvonulások és kézműves foglalkozások teszik hangulatossá az ünnepet.
Tatabánya
- Márton-napi libavacsora - Puskin Művelődési Ház
Időpont: november 14. 17:00
- Márton-napi borvacsora - Vadvirág Étkező
Időpont: november 7. 17:00
- Élő zenés borvacsora - Pomo Korzó
Időpont: november 7. - 9. 15:00-18:00
Tata
- Márton-napi libavacsora és újbor kóstoló
Időpont: november 14. 19:00-21:30
Esztergom
- Márton-napi borest
Időpont: november 11. 17:30
Vértessomló
- Márton-napi felvonulás és lakoma
Időpont: november 14. 16:50