Márton-napi rendezvények Komárom-Esztergom vármegyében

Lassan beköszönt november, és a halottak napja és mindenszentek napja után máris közelednek a Márton-napi programok Komárom-Esztergom megyében! A libás finomságok, az újbor és a hangulatos zenés esték időszaka ez, amikor a vendéglátóhelyek és művelődési házak megtelnek jókedvvel és ízekkel. Összegyűjtöttük, hová érdemes ellátogatni idén Márton-nap környékén, ha nem szeretnél lemaradni a Márton-napi libavacsorákról és borvacsorákról. A szervezők idén a gyerekekre is gondoltak több településen lámpás felvonulásokkal és családi programokkal várják a kicsiket.

Márton-napi programok Komárom-Esztergom megyében

Fotó: K.D / Forrás: Kemma.hu

Ez az ünnep a magyar hagyományok egyik legvidámabb jeles napja, amelyet libás ételek, újborok és jókedv kísérnek. A megye számos étterme és művelődési háza boresteket, libavacsorákat és zenés esteket szervez, hogy méltón ünnepelhessük Szent Mártont a falvakban pedig gyerekeknek szóló felvonulások és kézműves foglalkozások teszik hangulatossá az ünnepet.

Tatabánya

Tata

Esztergom

Vértessomló