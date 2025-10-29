október 29., szerda

Nárcisz névnap

Márton-napi programajánló

2 órája

Márton-napi rendezvények Komárom-Esztergom vármegyében

Címkék#élmény#Szent Márton#borest#libavacsorák#hagyomány

Idén is izgalmas Márton-napi programok Komárom-Esztergom megyében várják az érdeklődőket. A libás ételek, újborok és zenés esték időszaka nemcsak a gasztronómiai élményekről szól a Márton-napi programok Komárom-Esztergom megyében kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartogatnak felejthetetlen pillanatokat.

Varga Panna

Lassan beköszönt november, és a halottak napja és mindenszentek napja után máris közelednek a Márton-napi programok Komárom-Esztergom megyében! A libás finomságok, az újbor és a hangulatos zenés esték időszaka ez, amikor a vendéglátóhelyek és művelődési házak megtelnek jókedvvel és ízekkel. Összegyűjtöttük, hová érdemes ellátogatni idén Márton-nap környékén, ha nem szeretnél lemaradni a Márton-napi libavacsorákról és borvacsorákról. A szervezők idén a gyerekekre is gondoltak  több településen lámpás felvonulásokkal és családi programokkal várják a kicsiket.

Márton-napi programok Komárom-Esztergom megyében 2025
Márton-napi programok Komárom-Esztergom megyében 
Fotó: K.D / Forrás:  Kemma.hu

Márton-napi programok Komárom-Esztergom megyében

Ez az ünnep a magyar hagyományok egyik legvidámabb jeles napja, amelyet libás ételek, újborok és jókedv kísérnek. A megye számos étterme és művelődési háza boresteket, libavacsorákat és zenés esteket szervez, hogy méltón ünnepelhessük Szent Mártont a falvakban pedig gyerekeknek szóló felvonulások és kézműves foglalkozások teszik hangulatossá az ünnepet.

Tatabánya

Tata

Esztergom

Vértessomló

 

