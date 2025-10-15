"Csendes, befejezetlen történet" - hét év után győzte le félelmét az esztergomi futóamazon

– Tudom, hogy ez az utolsó 24 órás válogatottságom. Utolsó lehetőség, hogy címeres mezben fussak, és valamit még visszaadjak abból, amit ez a sport adott nekem - írta legfrissebb Facebook-posztjában Maráz Zsuzsi, aki október 18-án áll rajthoz a franciaországi Albiban, a 24 órás ultrafutó világbajnokságon a magyar válogatott tagjaként.

Maráz Zsuzsi a legkeményebb ultrafutó versenyen indul - ahol csak a legjobbak indulnak

Forrás: Maráz Zsuzsanna/Facebook

Ultrafutó világbajnokságon bizonyít Maráz Zsuzsi

Marázs Zsuzsa esztergomi ultrafutó elképesztő távokat, időket futott az elmúlt években. Az Esztergomi Futóművek futóamazonja néhány nap múlva egy olyan versenyen indul 55 évesen, amelyen hét évvel ezelőtt járt utoljára, ám kudarcként élte meg a 2018-as versenyt,

2018-ban voltam utoljára válogatott. Akkor Temesváron, az Európa-bajnokságon, 162 kilométernél elájultam és számomra ott a verseny véget ért. Valami ott megtört bennem, mert azóta nem mertem visszamenni.

Mint hozzátette: inkább napokig futott országokon keresztül - legutóbb például Spanyolországban futott le 1080 kilométert. Előtte az Ultra Milano-San Remo távot, az Ultrabalatont, de a dupla Spartathlont is a háta mögött tudhatja. Utóbirról hidegrázós történetet is mesélt a futóamazon.