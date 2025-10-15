54 perce
"Csendes, befejezetlen történet" - hét év után győzte le félelmét az esztergomi futóamazon
Maráz Zsuzsi, az esztergomi ultrafutás koronázatlan királynője nagy dobásra készül. Hét év után ismét rajthoz áll a 24 órás világbajnokságon. Maráz Zsuzsi magának bizonyít a mezőnyben.
– Tudom, hogy ez az utolsó 24 órás válogatottságom. Utolsó lehetőség, hogy címeres mezben fussak, és valamit még visszaadjak abból, amit ez a sport adott nekem - írta legfrissebb Facebook-posztjában Maráz Zsuzsi, aki október 18-án áll rajthoz a franciaországi Albiban, a 24 órás ultrafutó világbajnokságon a magyar válogatott tagjaként.
Ultrafutó világbajnokságon bizonyít Maráz Zsuzsi
Marázs Zsuzsa esztergomi ultrafutó elképesztő távokat, időket futott az elmúlt években. Az Esztergomi Futóművek futóamazonja néhány nap múlva egy olyan versenyen indul 55 évesen, amelyen hét évvel ezelőtt járt utoljára, ám kudarcként élte meg a 2018-as versenyt,
2018-ban voltam utoljára válogatott. Akkor Temesváron, az Európa-bajnokságon, 162 kilométernél elájultam és számomra ott a verseny véget ért. Valami ott megtört bennem, mert azóta nem mertem visszamenni.
Mint hozzátette: inkább napokig futott országokon keresztül - legutóbb például Spanyolországban futott le 1080 kilométert. Előtte az Ultra Milano-San Remo távot, az Ultrabalatont, de a dupla Spartathlont is a háta mögött tudhatja. Utóbirról hidegrázós történetet is mesélt a futóamazon.
Befejezetlen történet - ezért fut 24 órát a futónő
A mostani 24 órás megmérettetés azonban ezek alatt a versenyek alatt is ott motoszkált Maráz Zsuzsi lelkében.
A 24 óra, az ultrafutás klasszikus száma, mindig ott maradt bennem, mint egy csendes, befejezetlen történet. Most, hét év után, úgy döntöttem, hogy szembenézek vele és befejezem azt, ami akkor nem sikerült.
A futás esztergomi királynője állóképességét mi sem bizonyítja jobban, hogy 55 évesen az 50 éves korosztályban indul majd. Rajta kívük tanítványai is futnak majd - vele, mellette. Mint hozzátette: ők fogják motiválni.
Tudom, hogy amikor elfáradok, elég lesz rájuk nézni és jobban fogok futni. három ember, akikkel együtt éltük meg a felkészülést, és akikkel most együtt körözhetünk azon az egy kilométeres pályán. Október 18-án rajtolunk.