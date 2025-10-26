október 26., vasárnap

Helyi közélet

2 órája

Már közelebb a középiskola

Nyergesújfalu Több korosztály tagjai részesültek szentmise keretében a bérmálás szentségében a Szent Mihály-templomban.

Nyergesújfalu Több korosztály tagjai részesültek szentmise keretében a bérmálás szentségében a Szent Mihály-templomban. Ábrahám Béla plébános és Khéner Gyula egyházközségi elnök köszöntötte a főcelebránst, Erdő Pétert. A bíboros, prímás örömét fejezte ki a remények azon beteljesülését tapasztalva, hogy a szaléziaknak átadott plébánia lelkiekben közelebb került a szerzetesrend szomszédos, Zafféry Károly Szalézi Középiskola közösségéhez. Több bérmálkozó az intézményben tanuló, környékbeli fiatal volt.

 

