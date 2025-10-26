Helyi közélet
2 órája
Már közelebb a középiskola
Nyergesújfalu Több korosztály tagjai részesültek szentmise keretében a bérmálás szentségében a Szent Mihály-templomban.
Nyergesújfalu Több korosztály tagjai részesültek szentmise keretében a bérmálás szentségében a Szent Mihály-templomban. Ábrahám Béla plébános és Khéner Gyula egyházközségi elnök köszöntötte a főcelebránst, Erdő Pétert. A bíboros, prímás örömét fejezte ki a remények azon beteljesülését tapasztalva, hogy a szaléziaknak átadott plébánia lelkiekben közelebb került a szerzetesrend szomszédos, Zafféry Károly Szalézi Középiskola közösségéhez. Több bérmálkozó az intézményben tanuló, környékbeli fiatal volt.
