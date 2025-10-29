Fényesen csillog a tatai gasztronómia gyöngyszeme – újabb díjat kapott a Malom és Kacsa

Az Öreg-tó melletti boutique hotel máris bezsebelte a következő díjat: a Business Excellence Díj – Legjobb új piaci szereplő kategória díját nyerték el, amit a vendéglátóhely Facebook oldala nagy büszkeséggel tett közzé.

"Köszönjük mindenkinek, aki ránk szavazott, drukkolt, és velünk együtt hisz abban, hogy egy régi malomból is születhet valami egészen új és különleges. És persze köszönjük a csapatunknak, akik minden nap beleadják a szívüket, hogy a tóparton mindig otthon érezzétek magatokat" - írták.

Négy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Malom és Kacsa bisztró, felette két elegáns apartmannal. A nyitás egy 30 évvel ezelőtti szerelemnek köszönhető: a tulajdonos, Fülöp Judit, és a férje itt ismerkedett meg.