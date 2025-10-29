október 29., szerda

Siker

49 perce

Fényesen csillog a tatai gasztronómia gyöngyszeme – újabb díjat kapott a Malom és Kacsa

Címkék#Malom és Kacsa#Business Excellence Díj#Czégényi-malom#hotel#étterem

Tata gyöngyszeme alighogy szálláshellyel bővült, már a második díjat zsebeli be a hónapban. A Malom és Kacsa október közepén az Év Háza Díjat nyerte el, most pedig újabb díj "nyomja" a zsebüket.

Gábos Orsolya

A népszerű tatai étterem, a Malom és Kacsa idén nyáron szálláshellyé is bővült, aminek a megnyitóján a Kemma.hu is részt vett. Októberben pedig átadták az Év Háza díjakat Esztergomban, ahol a tatai boutique hotel is díjat kapott. Most újabb díjat tudhatnak magukénak, mutatjuk a részleteket!

Szállodával bővült a Malom és Kacsa
A nyáron Szállodával bővült a Malom és Kacsa, most pedig díjat is kapott érte
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Újabb díjat zsebelt be a Malom és Kacsa

Alig múlt el, hogy a tatai boutique hotel is Év Háza díjat kapott. A hotel a Czégényi-malom épületében került kialakításra, az új épület tervező építésze Markos Anikó és munkatársa, Rigó Péter kapta az Év Háza Díjat Komárom-Esztergom Vármegyében.

Az Öreg-tó melletti boutique hotel máris bezsebelte a következő díjat: a Business Excellence Díj – Legjobb új piaci szereplő kategória díját nyerték el, amit a vendéglátóhely Facebook oldala nagy büszkeséggel tett közzé.

"Köszönjük mindenkinek, aki ránk szavazott, drukkolt, és velünk együtt hisz abban, hogy egy régi malomból is születhet valami egészen új és különleges. És persze köszönjük a csapatunknak, akik minden nap beleadják a szívüket, hogy a tóparton mindig otthon érezzétek magatokat" - írták.

Négy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Malom és Kacsa bisztró, felette két elegáns apartmannal. A nyitás egy 30 évvel ezelőtti szerelemnek köszönhető: a tulajdonos, Fülöp Judit, és a férje  itt ismerkedett meg.

 

