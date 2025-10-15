Kastélyok, dzsámik, haranglábak – Magyarország kicsiben +fotók

A város szívében, egy hangulatos, zöld környezetben terül el az egyhektáros park, ahol harminc híres magyar épület kicsinyített mása várja a látogatókat – az Országháztól a pécsi dzsámin át egészen a zalai haranglábig. Magyarország legszebbjei így egy helyen megtekinthetők.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ahol egy nap alatt bejárhatod az országot - Mini Magyarország Kisbéren

A Mini Magyarország Makettpark Kisbéren több mint tíz éve nyitotta meg kapuit. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás európai uniós támogatásával épült, és 2011 óta folyamatosan várja a kíváncsi szemeket. A projekt egyik célja az volt, hogy bemutassa Magyarország építészeti kincseit és kulturális sokszínűségét, miközben a látogatók testközelből élhetik át az ország történetét – apró, de részletgazdag formában.

A maketteket a zalaegerszegi Szcenográfia Kft. készítette – nem is akárkik: ugyanaz a csapat, akik a Hevesi Sándor Színház díszletein is dolgoznak. A park munkatársa elárulta, hogy a miniatűr építmények speciális, időjárásálló anyagokból – impregnált rétegelt lemezből és poliészter műgyantából – készültek, a színezésükhöz pedig hajófestékeket használtak, hogy évek múltán is megőrizzék élénk színeiket. A makettek elkészítése több mint egy évet vett igénybe, és az egyik legkedvesebb darab, a zalai harangláb, ajándékként került a parkba.