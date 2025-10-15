55 perce
Kastélyok, dzsámik, haranglábak – Magyarország kicsiben +fotók
Létezik egy hely a közelben, ahol az ország neves épületei egymás mellett sorakozva várják a kíváncsi érdeklődők sokaságát. Ha valaha is szerettél volna egyetlen séta alatt végiglátogatni Magyarország legszebb épületeit, a kisbéri Mini Magyarország Makettparkban megteheted.
A város szívében, egy hangulatos, zöld környezetben terül el az egyhektáros park, ahol harminc híres magyar épület kicsinyített mása várja a látogatókat – az Országháztól a pécsi dzsámin át egészen a zalai haranglábig. Magyarország legszebbjei így egy helyen megtekinthetők.
Ahol egy nap alatt bejárhatod az országot - Mini Magyarország Kisbéren
A Mini Magyarország Makettpark Kisbéren több mint tíz éve nyitotta meg kapuit. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás európai uniós támogatásával épült, és 2011 óta folyamatosan várja a kíváncsi szemeket. A projekt egyik célja az volt, hogy bemutassa Magyarország építészeti kincseit és kulturális sokszínűségét, miközben a látogatók testközelből élhetik át az ország történetét – apró, de részletgazdag formában.
A maketteket a zalaegerszegi Szcenográfia Kft. készítette – nem is akárkik: ugyanaz a csapat, akik a Hevesi Sándor Színház díszletein is dolgoznak. A park munkatársa elárulta, hogy a miniatűr építmények speciális, időjárásálló anyagokból – impregnált rétegelt lemezből és poliészter műgyantából – készültek, a színezésükhöz pedig hajófestékeket használtak, hogy évek múltán is megőrizzék élénk színeiket. A makettek elkészítése több mint egy évet vett igénybe, és az egyik legkedvesebb darab, a zalai harangláb, ajándékként került a parkba.
GALÉRIA: Mini Magyarország makettpark Kisbéren (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A park leglátogatottabb időszaka a tavasztól őszig tartó szezon, amikor iskolás csoportok, családok és nyugdíjas kirándulók érkeznek, hogy „kicsiben” járják be az országot. A belépőjegyek barátságos áron elérhetők – felnőtteknek 1000, nyugdíjasoknak 600 forintért –, és a látogatók ajándékboltban is vásárolhatnak helyi kézműves termékeket, például agyagból készült hűtőmágneseket vagy lovas tematikájú ékszereket.
Télen a park bezár, a maketteket letakarják, hogy a következő szezonban újra teljes pompájukban fogadják a vendégeket. A kisbériek számára a Mini Magyarország nemcsak turisztikai látványosság, hanem egy darabka nemzeti büszkeség.