Mini Magyarország

55 perce

Kastélyok, dzsámik, haranglábak – Magyarország kicsiben +fotók

Létezik egy hely a közelben, ahol az ország neves épületei egymás mellett sorakozva várják a kíváncsi érdeklődők sokaságát. Ha valaha is szerettél volna egyetlen séta alatt végiglátogatni Magyarország legszebb épületeit, a kisbéri Mini Magyarország Makettparkban megteheted.

Petrovics Milán

A város szívében, egy hangulatos, zöld környezetben terül el az egyhektáros park, ahol harminc híres magyar épület kicsinyített mása várja a látogatókat – az Országháztól a pécsi dzsámin át egészen a zalai haranglábig. Magyarország legszebbjei így egy helyen megtekinthetők.

Mini Magyarország makettpark Kisbéren
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ahol egy nap alatt bejárhatod az országot - Mini Magyarország Kisbéren

A Mini Magyarország Makettpark Kisbéren több mint tíz éve nyitotta meg kapuit. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás európai uniós támogatásával épült, és 2011 óta folyamatosan várja a kíváncsi szemeket. A projekt egyik célja az volt, hogy bemutassa Magyarország építészeti kincseit és kulturális sokszínűségét, miközben a látogatók testközelből élhetik át az ország történetét – apró, de részletgazdag formában.

A maketteket a zalaegerszegi Szcenográfia Kft. készítette – nem is akárkik: ugyanaz a csapat, akik a Hevesi Sándor Színház díszletein is dolgoznak. A park munkatársa elárulta, hogy a miniatűr építmények speciális, időjárásálló anyagokból – impregnált rétegelt lemezből és poliészter műgyantából – készültek, a színezésükhöz pedig hajófestékeket használtak, hogy évek múltán is megőrizzék élénk színeiket. A makettek elkészítése több mint egy évet vett igénybe, és az egyik legkedvesebb darab, a zalai harangláb, ajándékként került a parkba. 

GALÉRIA: Mini Magyarország makettpark Kisbéren (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A park leglátogatottabb időszaka a tavasztól őszig tartó szezon, amikor iskolás csoportok, családok és nyugdíjas kirándulók érkeznek, hogy „kicsiben” járják be az országot. A belépőjegyek barátságos áron elérhetők – felnőtteknek 1000, nyugdíjasoknak 600 forintért –, és a látogatók ajándékboltban is vásárolhatnak helyi kézműves termékeket, például agyagból készült hűtőmágneseket vagy lovas tematikájú ékszereket.

Télen a park bezár, a maketteket letakarják, hogy a következő szezonban újra teljes pompájukban fogadják a vendégeket. A kisbériek számára a Mini Magyarország nemcsak turisztikai látványosság, hanem egy darabka nemzeti büszkeség.

 

