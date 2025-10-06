47 perce
Czunyiné: Magyar Karcsúsított Méregzsák Péter hetet-havat összehordott
Közösségi oldalán reagált Czunyiné dr. Bertalan Judit Magyar Péter oroszlányi látogatására: hosszan sorolta a több milliárdos fejlesztéseket, amik a térségbe érkeztek. Magyar Péter fél a nőktől és hazudik - állapította meg a térség országgyűlési képviselője.
"Oroszlányra jött lázas betegen Magyar Karcsúsított Méregzsák Péter. Az, hogy lázas, az látszott, mondjuk nem csak most! Van annak valami diszkrét bája, hogy a magyar népmese napján jött. Nagy mesemondás volt, az biztos! Itt járt a nagyotmondó. Kb. ennyi. Hetet-havat összehordott. Vádaskodott. Ennyire futotta" - kezdte posztját az államtitkár Magyar Péter látogatása után.
Czunyiné dr. Bertalan Judit Magyar Péter szemére vetette, hogy saját dolgairól nem beszélt a fórumon.
Arról miért nem beszéltél, milyen érzés fizikai erőszakkal fenyegetni egy nőt? Nadrágszíjjal félelemben tartani? Konyhakést fogni rá? Vagy milyen felvenni a beszélgetéseteket, azzal a céllal, hogy megzsarold? Mondd, milyen?
- kérdezte a pártelnököt a fideszes politikus, majd arra a következtetésre jutott, hogy Magyar fél a nőktől.
Félsz a nőktől. Azért bántod őket. Gyáva vagy. Egy mérhetetlenül komplexusos, agresszív és betegesen frusztrált. Olyan, aki abban erős, hogy a gyengébbet bántja. Kiabálsz, mert félsz.
- írta bejegyzésében Czunyiné.
Czunyiné: Magyar Péter zagyvaságokat mond
"Az ember tényleg lázas állapotban mond ennyi zagyvaságot " - fűzte hozzá, utalva arra, hogy a Tisza Párt Oroszlányban is arról beszélt, mennyire sanyargatja a kormány a térséget.
Péter! Felkészülhettél volna jobban is. Akkor talán nem mondasz hülyeségeket!
- írta Czunyiné dr. Bertalan Judit, majd közölt egy nem teljes, de hosszú listát az elmúlt évek több milliárdos fejlesztéseiről, amit a kormányzat a térségben valósított meg, nagyobb részben a baloldali városvezetés ideje alatt.
- Az Oroszlányi Óváros fejlesztésének I. üteme – Élhető és Szolgáltató Városközpont létrehozása 200.000.000 (2012-13)
- Oroszlány kisméretű műfüves labdarúgó pálya építése 20.000.000 (2012)
- Oroszlány nagyméretű műfüves labdarúgópálya építése 160.000.000 (2013)
- Street ball pálya 40.000.000 (2017)
- belügyminisztérium, országos fejlesztési pályázat 20.000.000 (2013)
- Járási Hivatal – 400.000.000 (2012)
- KEOP - Az Oroszlány Brunszvik villamos energia ellátásának biztosítása napelemes rendszer telepítésével 19.500.000 (2014)
- Az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat villamos energia ellátásának biztosítása fotovoltaikus rendszerek kiépítésével 27.500.000
- Sportcsarnok felújítása 10.000.000 (2015)
- Távhővezetés kiváltására 1.000.000.000 (2013-2014)
- Majk-Oroszlány útfelújítás 100.000.000 (2013)
- Kerékpárút/járdaépítés a Rákóczi úton 130.000.000 (2011)
- Oroszlány közintézményeinek energetikai fejlesztése (Szolgáltató Városközpont, Művelődési Ház és Könyvtár épülete, Gimnázium) 180.000.000 (2015)
- Sportcsarnok építése 1.100.000.000 (2014/2015)
- Oroszlány-Tatabánya kerékpárút oroszlányi szakasza 250.000.000 (2017-2019)
- Bölcsődefejlesztés 24.000.000 (2018)
- Családok Átmeneti Otthona felújítás 88.000.000 (2018)
- Gárdonyi Sportcentrum 40.000.000 (2017)
- Városközpont rehabilitáció, Szoc. Városrehabilitáció 300.000.000 (2019-2021)
- Bányászati Múzeum 600.000.000 (2017-2022)
- Kisvárosi Útprogram - hazai forrás útfelújítás – hazai forrás 295.000.000 (2021)
- Hunyadi iskola sportudvar 98.000.000 (2021)
- Benedek Iskola villámvédelem 21.000.000 (2021)
- Szakrendelő röntgengépek vásárlása és felújítás 100.000.000 (2019/20)
- Szakrendelő tetőfelújítás 100.000.000 (2019/2020)
- Szakrendelő 270.000.000 (2021)
- József Attila Általános Iskola 600.000.000 (2017-2021)
- OKÖ Zrt megvásárlására egyedi támogatás 600.000.000 (2012)
- Majk I. - kastély 874.000.000 (2015)
- Majk II. – ebből hazai forrás 1,3 Mrd 2.700.000.000 (2017-2022)
- Majk II. kiegészítés hazai forrás 1.000.000.000 (2020)
- Adósságkonszolidáció 2.400.000.000 (2013)
- BM támogatás IPA kiesés pótlása 160.000.000 (2021)
- Hulladékudvar kialakítása 240.000.000 (2021-2022)
- Hulladékszállító eszközpark fejlesztése OKÖ Zrt-nél szektív hulladékszállító gépjárművek beszerzése (2019)
- Cult Play játszótér kialakítása a Haraszthegyen 75.000.000 (2021)
- Esterházy-way program Galántával közösen, Oroszlány Bányászati Múzeum tematikus játszótér kialakítása 10.000.000 (2021)
- Pons Danubii támogatás keretében kerékpárkölcsönző rendszer kiépítése 20.000.000 (2021)
- Szakrendelő 56.000.000 (2020)
- Gimnázium kémia szaktantermek és labor kialakítása 40.000.000 (2018)
- Falu Hagyományőrző Egyesület felújításra 8.000.000 (2021)
- Foglalkoztatási Paktum, képzések támogatása, munkahelymegőrzés 240.000.000 (2017-2021)
- A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban 54 999 990 Ft (2020)
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pajta felújítása a tájháznál 2.000.000 (2022)
És azóta is érkezett vagy kétmilliárd forint. Az ipari park fejlesztéséhez közel egy, milliárd, a zöld város projekthez 600, a káptalanfüredi tábor felújítására 500 millió, az ipari parki cégek fejlesztési támogatása is több milliárd. Ja, és a Majki műemlékegyüttes Oroszlány városáé. Örülök, hogy segíthettem!
- zárta bejegyzését a fideszes országgyűlési képviselő.