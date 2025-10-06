Czunyiné: Magyar Karcsúsított Méregzsák Péter hetet-havat összehordott

"Oroszlányra jött lázas betegen Magyar Karcsúsított Méregzsák Péter. Az, hogy lázas, az látszott, mondjuk nem csak most! Van annak valami diszkrét bája, hogy a magyar népmese napján jött. Nagy mesemondás volt, az biztos! Itt járt a nagyotmondó. Kb. ennyi. Hetet-havat összehordott. Vádaskodott. Ennyire futotta" - kezdte posztját az államtitkár Magyar Péter látogatása után.

Czunyiné dr. Bertalan Judit: Magyar Péter fél

Czunyiné dr. Bertalan Judit Magyar Péter szemére vetette, hogy saját dolgairól nem beszélt a fórumon.

Arról miért nem beszéltél, milyen érzés fizikai erőszakkal fenyegetni egy nőt? Nadrágszíjjal félelemben tartani? Konyhakést fogni rá? Vagy milyen felvenni a beszélgetéseteket, azzal a céllal, hogy megzsarold? Mondd, milyen?

- kérdezte a pártelnököt a fideszes politikus, majd arra a következtetésre jutott, hogy Magyar fél a nőktől.

Félsz a nőktől. Azért bántod őket. Gyáva vagy. Egy mérhetetlenül komplexusos, agresszív és betegesen frusztrált. Olyan, aki abban erős, hogy a gyengébbet bántja. Kiabálsz, mert félsz.

- írta bejegyzésében Czunyiné.

Czunyiné: Magyar Péter zagyvaságokat mond

"Az ember tényleg lázas állapotban mond ennyi zagyvaságot " - fűzte hozzá, utalva arra, hogy a Tisza Párt Oroszlányban is arról beszélt, mennyire sanyargatja a kormány a térséget.

Péter! Felkészülhettél volna jobban is. Akkor talán nem mondasz hülyeségeket!

- írta Czunyiné dr. Bertalan Judit, majd közölt egy nem teljes, de hosszú listát az elmúlt évek több milliárdos fejlesztéseiről, amit a kormányzat a térségben valósított meg, nagyobb részben a baloldali városvezetés ideje alatt.

Az Oroszlányi Óváros fejlesztésének I. üteme – Élhető és Szolgáltató Városközpont létrehozása 200.000.000 (2012-13)

Oroszlány kisméretű műfüves labdarúgó pálya építése 20.000.000 (2012)

Oroszlány nagyméretű műfüves labdarúgópálya építése 160.000.000 (2013)

Street ball pálya 40.000.000 (2017)

belügyminisztérium, országos fejlesztési pályázat 20.000.000 (2013)

Járási Hivatal – 400.000.000 (2012)

KEOP - Az Oroszlány Brunszvik villamos energia ellátásának biztosítása napelemes rendszer telepítésével 19.500.000 (2014)

Az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat villamos energia ellátásának biztosítása fotovoltaikus rendszerek kiépítésével 27.500.000

Sportcsarnok felújítása 10.000.000 (2015)

Távhővezetés kiváltására 1.000.000.000 (2013-2014)

Majk-Oroszlány útfelújítás 100.000.000 (2013)

Kerékpárút/járdaépítés a Rákóczi úton 130.000.000 (2011)

Oroszlány közintézményeinek energetikai fejlesztése (Szolgáltató Városközpont, Művelődési Ház és Könyvtár épülete, Gimnázium) 180.000.000 (2015)

Sportcsarnok építése 1.100.000.000 (2014/2015)

Oroszlány-Tatabánya kerékpárút oroszlányi szakasza 250.000.000 (2017-2019)

Bölcsődefejlesztés 24.000.000 (2018)

Családok Átmeneti Otthona felújítás 88.000.000 (2018)

Gárdonyi Sportcentrum 40.000.000 (2017)

Városközpont rehabilitáció, Szoc. Városrehabilitáció 300.000.000 (2019-2021)

Bányászati Múzeum 600.000.000 (2017-2022)

Kisvárosi Útprogram - hazai forrás útfelújítás – hazai forrás 295.000.000 (2021)

Hunyadi iskola sportudvar 98.000.000 (2021)

Benedek Iskola villámvédelem 21.000.000 (2021)

Szakrendelő röntgengépek vásárlása és felújítás 100.000.000 (2019/20)

Szakrendelő tetőfelújítás 100.000.000 (2019/2020)

Szakrendelő 270.000.000 (2021)

József Attila Általános Iskola 600.000.000 (2017-2021)

OKÖ Zrt megvásárlására egyedi támogatás 600.000.000 (2012)

Majk I. - kastély 874.000.000 (2015)

Majk II. – ebből hazai forrás 1,3 Mrd 2.700.000.000 (2017-2022)

Majk II. kiegészítés hazai forrás 1.000.000.000 (2020)

Adósságkonszolidáció 2.400.000.000 (2013)

BM támogatás IPA kiesés pótlása 160.000.000 (2021)

Hulladékudvar kialakítása 240.000.000 (2021-2022)

Hulladékszállító eszközpark fejlesztése OKÖ Zrt-nél szektív hulladékszállító gépjárművek beszerzése (2019)

Cult Play játszótér kialakítása a Haraszthegyen 75.000.000 (2021)

Esterházy-way program Galántával közösen, Oroszlány Bányászati Múzeum tematikus játszótér kialakítása 10.000.000 (2021)

Pons Danubii támogatás keretében kerékpárkölcsönző rendszer kiépítése 20.000.000 (2021)

Szakrendelő 56.000.000 (2020)

Gimnázium kémia szaktantermek és labor kialakítása 40.000.000 (2018)

Falu Hagyományőrző Egyesület felújításra 8.000.000 (2021)

Foglalkoztatási Paktum, képzések támogatása, munkahelymegőrzés 240.000.000 (2017-2021)

A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban 54 999 990 Ft (2020)

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pajta felújítása a tájháznál 2.000.000 (2022)

És azóta is érkezett vagy kétmilliárd forint. Az ipari park fejlesztéséhez közel egy, milliárd, a zöld város projekthez 600, a káptalanfüredi tábor felújítására 500 millió, az ipari parki cégek fejlesztési támogatása is több milliárd. Ja, és a Majki műemlékegyüttes Oroszlány városáé. Örülök, hogy segíthettem!

- zárta bejegyzését a fideszes országgyűlési képviselő.