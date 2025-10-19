1 órája
2022-ből sokat tanultunk, 2025-ből még többet – magasabb készültségen a Magyar Honvédség
Magyarország biztonságban van. De az új kihívások közepette magasabb készültségi szinten, megerősítette légvédelemmel, még felkészültebb aktív állománnyal és tartalékos rendszerrel védi az országot a Magyar Honvédség - mondta dr. Böröndi Gábor vezérezredes, amikor a tatai dandárnál győződött meg a katonák felkészültségéről még szeptember közepén
Mi történik, ha idegen drón vagy harci repülő sérti meg Magyarország légterét? Hogyan lehet elrendelni a hadiállapotot, és milyen erőkre támaszkodhat a Magyar Honvédség szükség esetén? Erről beszélt lapunknak a Honvéd Vezérkar főnöke.
Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat a teljes Magyar Honvédséget megmozgatta, mára már a visszacsoportosítások fázisába ért. Hat hét alatt a katonai mozzanatok kiemelt témája és feladata volt a drónok kezelése, a drónok elleni védelem.
Magasabb készültségen a Magyar Honvédség
Dr. Böröndi Gábor vezérezredes kiemelte: az utóbbi évek eseményei világosan megmutatták, hogy a dróntámadások már nem csupán elméleti veszélyt jelentenek.
– Őszintén, 2022-ből sokat tanultunk. Azóta Magyarország több pontján telepítettünk eszközöket és erőket, hogy az ország hatékonyabban tudjon reagálni az esetlegesen ártó szándékkal érkező légi eszközökre – jelentette ki a vezérkarfőnök.
Az elmúlt időszakokban több dróntámadás is ért NATO-tagországokat. A vezérkarfőnök szerint ez figyelmeztető jel volt nemcsak nekünk, hanem az egész NATO-nak.
– Aktiválták a NATO légvédelmi rendszerét, a drónok egy részét megsemmisítették, így a céljukat nem érték el – mondta Böröndi vezérezredes. Hozzátette: Magyarország is biztonságban van, hiszen most a megszokottnál magasabb készültségi szinten működik a honvédség.
A légvédelmi felkészültségről szólva hangsúlyozta, hogy a reagálás függ a drón nagyságától, a sebességétől és attól, milyen irányból érkezik.
– Minden rendelkezésre álló eszközt oda telepítettünk, ahova szükséges annak érdekében, hogy minél korábban felfedjük az esetlegesen ártó szándékkal érkező légi eszközöket – szögezte le.
Hadiállapot és döntési jogkör
A katonák életét egy esetleges konfliktusra való felkészülés teszi ki. A gyakorlatok során megszerzett képességek és jártasságok biztosítják azt, hogy a magyar emberek biztonságban élhessenek. A körülöttünk lévő, forrongó világ és romló biztonsági környezetben azonban sokakban több kérdés is felmerül, minket az foglalkoztatott, hogy hazánkban ki rendelheti el a hadiállapot bevezetését.
– A hadiállapot elrendelését a kormány kezdeményezi, de az Országgyűlés dönt. A katonák jelezhetik, milyen indikátorokat látnak, de a döntés meghozatalához gazdasági, diplomáciai vagy további más lépések is hozzájárulhatnak – magyarázta. Ez azt jelenti, hogy a végső szó a politikai vezetésé, a honvédség a helyzetértékelést és a szakmai javaslatokat biztosítja.
Tartalékosokra támaszkodva
A vezérkarfőnök arról is beszélt, hogy az utóbbi években kiemelt figyelmet fordítottak a tartalékos rendszer erősítésére.
– A Magyar Honvédség rengeteget tett azért, hogy kiépítse, megerősítse és magas szintre fejlessze a területvédelmi tartalékos rendszert. 2022 óta 40 százalékkal nőtt a létszám. Most már több mint 15 ezer kiképzett önkéntes területvédelmi katona áll rendelkezésre – árulta el a vezérezredes, aki szerint szükség esetén elsődlegesen rájuk támaszkodik a honvédség.
Mit jelent a NATO-védelem?
Magyarország NATO-tagként szövetségi védelmet is élvez.
– Nem a Magyar Honvédség kér, hanem Magyarország. Ha olyan biztonsági kihívás van, akkor a NATO több lehetőséggel reagál.
- Először konzultáció a 4-es cikk szerint, amikor a tagállamok megvitatják a helyzetet.
- Ha a fenyegetés súlyosabb, akkor jöhet az 5. cikk szerinti közös katonai fellépés – sorolta a lépéseket a vezérkarfőnök.
Hazánkban jelenleg is állomásozik többnemzeti NATO-erő.
– A NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport Újmajorban települt. Állományát horvát, török, olasz és magyar katonák alkotják magyar vezetés alatt, illetve amerikai katonák is részt vesznek a harccsoport kiképzésében – mondta.
A Honvéd Vezérkar főnökének összegzése szerint Magyarország a nemzetközi szövetségi rendszernek és a belső tartalékos erőknek köszönhetően ma sokkal jobban felkészült, mint néhány évvel ezelőtt. Ugyanakkor minden helyzet más, így folyamatos gyakorlásra, figyelemre és rugalmasságra van szükség.