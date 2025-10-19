2022-ből sokat tanultunk, 2025-ből még többet – magasabb készültségen a Magyar Honvédség

Mi történik, ha idegen drón vagy harci repülő sérti meg Magyarország légterét? Hogyan lehet elrendelni a hadiállapotot, és milyen erőkre támaszkodhat a Magyar Honvédség szükség esetén? Erről beszélt lapunknak a Honvéd Vezérkar főnöke.

Dr. Böröndi Gábor, a Magyar Honvédség vezérezredese Tatán szemlélte meg a hadgyakorlatban részt vevő alakulatokat

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat a teljes Magyar Honvédséget megmozgatta, mára már a visszacsoportosítások fázisába ért. Hat hét alatt a katonai mozzanatok kiemelt témája és feladata volt a drónok kezelése, a drónok elleni védelem.

Magasabb készültségen a Magyar Honvédség

Dr. Böröndi Gábor vezérezredes kiemelte: az utóbbi évek eseményei világosan megmutatták, hogy a dróntámadások már nem csupán elméleti veszélyt jelentenek.

– Őszintén, 2022-ből sokat tanultunk. Azóta Magyarország több pontján telepítettünk eszközöket és erőket, hogy az ország hatékonyabban tudjon reagálni az esetlegesen ártó szándékkal érkező légi eszközökre – jelentette ki a vezérkarfőnök.

Az elmúlt időszakokban több dróntámadás is ért NATO-tagországokat. A vezérkarfőnök szerint ez figyelmeztető jel volt nemcsak nekünk, hanem az egész NATO-nak.