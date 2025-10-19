október 19., vasárnap

Biztonság

1 órája

2022-ből sokat tanultunk, 2025-ből még többet – magasabb készültségen a Magyar Honvédség

Címkék#NATO#Dr Böröndi Gábor#Magyarország#hadiállapot#Magyar Honvédség#rendszer#főnök

Magyarország biztonságban van. De az új kihívások közepette magasabb készültségi szinten, megerősítette légvédelemmel, még felkészültebb aktív állománnyal és tartalékos rendszerrel védi az országot a Magyar Honvédség - mondta dr. Böröndi Gábor vezérezredes, amikor a tatai dandárnál győződött meg a katonák felkészültségéről még szeptember közepén

Goletz-DeáK Viktória

Mi történik, ha idegen drón vagy harci repülő sérti meg Magyarország légterét? Hogyan lehet elrendelni a hadiállapotot, és milyen erőkre támaszkodhat a Magyar Honvédség szükség esetén? Erről beszélt lapunknak a Honvéd Vezérkar főnöke.

Elindult az Adaptive Hussars 2025, a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb és legösszetettebb hadgyakorlata, amely több mint másfél hónapon át teszi próbára a magyar haderőt és a közigazgatást. Böröndi Gábor vezérezredes szerint a gyakorlat célja Magyarország ellenálló képességének felmérése NATO-szövetségi környezetben.
Dr. Böröndi Gábor, a Magyar Honvédség vezérezredese Tatán szemlélte meg a hadgyakorlatban részt vevő alakulatokat
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat a teljes Magyar Honvédséget megmozgatta, mára már a visszacsoportosítások fázisába ért. Hat hét alatt a katonai mozzanatok kiemelt témája és feladata volt a drónok kezelése, a drónok elleni védelem.

Magasabb készültségen a Magyar Honvédség

 Dr. Böröndi Gábor vezérezredes kiemelte:  az  utóbbi évek eseményei világosan megmutatták, hogy a dróntámadások már nem csupán elméleti veszélyt jelentenek. 
– Őszintén, 2022-ből sokat tanultunk. Azóta Magyarország több pontján telepítettünk eszközöket és erőket, hogy az ország hatékonyabban tudjon reagálni az esetlegesen ártó szándékkal érkező légi eszközökre –  jelentette ki a vezérkarfőnök. 
Az elmúlt időszakokban több dróntámadás is ért NATO-tagországokat. A vezérkarfőnök szerint ez figyelmeztető jel volt nemcsak nekünk, hanem az egész NATO-nak. 

– Aktiválták a  NATO légvédelmi rendszerét, a drónok egy részét megsemmisítették, így a céljukat nem érték el – mondta  Böröndi  vezérezredes. Hozzátette: Magyarország is biztonságban van, hiszen most a megszokottnál magasabb készültségi szinten működik a honvédség.
A légvédelmi felkészültségről szólva hangsúlyozta, hogy a reagálás függ a drón nagyságától, a sebességétől és attól, milyen irányból érkezik.
– Minden rendelkezésre álló eszközt oda telepítettünk, ahova szükséges annak érdekében, hogy minél korábban felfedjük az esetlegesen ártó szándékkal érkező légi eszközöket – szögezte le. 

Hadiállapot és döntési jogkör

A katonák életét egy esetleges konfliktusra való felkészülés teszi ki. A gyakorlatok során megszerzett képességek és jártasságok biztosítják azt, hogy a magyar emberek biztonságban élhessenek. A körülöttünk lévő, forrongó világ és romló biztonsági környezetben azonban sokakban több kérdés is felmerül, minket az foglalkoztatott, hogy hazánkban ki rendelheti el a hadiállapot bevezetését.

– A hadiállapot elrendelését a kormány kezdeményezi, de az Országgyűlés dönt. A katonák jelezhetik, milyen indikátorokat látnak, de a döntés meghozatalához gazdasági, diplomáciai vagy további más lépések is hozzájárulhatnak – magyarázta. Ez azt jelenti, hogy a végső szó a politikai vezetésé, a honvédség a helyzetértékelést és a szakmai javaslatokat biztosítja.

Tartalékosokra támaszkodva

A vezérkarfőnök arról is beszélt, hogy az utóbbi években kiemelt figyelmet fordítottak a tartalékos rendszer erősítésére. 

– A Magyar Honvédség rengeteget tett azért, hogy kiépítse, megerősítse és magas szintre fejlessze a területvédelmi tartalékos rendszert. 2022 óta 40 százalékkal nőtt a létszám. Most már több mint 15 ezer kiképzett önkéntes területvédelmi katona áll rendelkezésre – árulta el a vezérezredes, aki szerint szükség esetén elsődlegesen rájuk támaszkodik a honvédség.

Mit jelent a NATO-védelem?

Magyarország NATO-tagként szövetségi védelmet is élvez. 
– Nem a Magyar Honvédség kér, hanem Magyarország. Ha olyan biztonsági kihívás van, akkor a NATO több lehetőséggel reagál. 

  • Először konzultáció a 4-es cikk szerint, amikor a tagállamok megvitatják a helyzetet. 
  • Ha a fenyegetés súlyosabb, akkor jöhet az 5. cikk szerinti közös katonai fellépés – sorolta a lépéseket a vezérkarfőnök. 
    Hazánkban jelenleg is állomásozik többnemzeti NATO-erő. 
    – A NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport Újmajorban települt. Állományát horvát,  török,  olasz és magyar katonák alkotják magyar vezetés alatt, illetve amerikai katonák is részt vesznek a harccsoport kiképzésében  – mondta.
    A Honvéd Vezérkar főnökének összegzése szerint Magyarország a nemzetközi szövetségi rendszernek és a belső tartalékos erőknek köszönhetően ma sokkal jobban felkészült, mint néhány évvel ezelőtt. Ugyanakkor minden helyzet más, így folyamatos gyakorlásra, figyelemre és rugalmasságra van szükség.

 

